Новак Джокович, отказавшийся делать прививику от ковида, пропустит турниры "Индиан-Уэллс" и "Майами опен"

6 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Новак Джокович сейчас находится в Австралии, на турнире Adelaide International

Звезда мирового тенниса Новак Джокович вынужден будет пропустить два важных американских турнира - "Индиан-Уэллс" и "Майами опен", поскольку США продлили срок действия правила, согласно которому въезжающие в страну должны иметь справку о вакцинации.

Теперь справку о прививке от коронавируса будут требовать при въезде в США по крайней мере до 10 апреля. Между тем Джокович ранее признался, что такой прививки не делал.

"Индиан-Уэллс" и "Майами опен" - два самых престижных турнира в теннисном календаре после турниров "Большого шлема". Они начинаются 6 и 20 марта соответственно.

Сейчас Джокович, до недавнего времени бывший второй ракеткой мира, проводит матчи в Австралии, откуда его год назад с большим скандалом депортировали накануне Открытого чемпионата Австралии из-за подлога с вакцинацией.

Австралия отменила требование об обязательной вакцинации еще в июле, а в ноябре Джоковичу отменили трехлетний запрет на въезд в страну.