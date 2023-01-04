Новак Джокович, отказавшийся делать прививику от ковида, пропустит турниры "Индиан-Уэллс" и "Майами опен"
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Звезда мирового тенниса Новак Джокович вынужден будет пропустить два важных американских турнира - "Индиан-Уэллс" и "Майами опен", поскольку США продлили срок действия правила, согласно которому въезжающие в страну должны иметь справку о вакцинации.
Теперь справку о прививке от коронавируса будут требовать при въезде в США по крайней мере до 10 апреля. Между тем Джокович ранее признался, что такой прививки не делал.
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"Индиан-Уэллс" и "Майами опен" - два самых престижных турнира в теннисном календаре после турниров "Большого шлема". Они начинаются 6 и 20 марта соответственно.
Сейчас Джокович, до недавнего времени бывший второй ракеткой мира, проводит матчи в Австралии, откуда его год назад с большим скандалом депортировали накануне Открытого чемпионата Австралии из-за подлога с вакцинацией.
Австралия отменила требование об обязательной вакцинации еще в июле, а в ноябре Джоковичу отменили трехлетний запрет на въезд в страну.
Джокович готовится к первому в году турниру Большого шлема, Открытому чемпионату Австралии, который начинается 16 января. Джокович выигрывал этот турнир девять раз, а вообще у него - 21 победа на турнирах Большого шлема, на одну меньше, чем у рекордсмена по числу таких побед Рафаэля Надаля.