14 человек погибли на карнавале байкеров в Нигерии

25 минут назад

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По меньшей мере 14 участников популярного в Нигерии карнавала байкеров погибли, когда в толпу людей, наблюдавших за шествием, врезался автомобиль. Многие получили травмы.

По словам очевидцев, водитель, превысивший скорость, не справился с управлением.

Этот карнавал, впервые прошедший в 2004 году в портовом городе Калабар и продолжающийся месяц, привлекает туристов со всей страны и из-за рубежа. Организаторы называют его крупнейшей уличной вечеринкой в Африке. В этом году, после двух лет перерыва из-за пандемии Covid, его особенно ждали.

В карнавале принимают участие местные знаменитости, некоторые из них одеты в красочные карнавальные костюмы и выполняют трюки на мотоциклах, что особенно привлекает зрителей.

Полиция подтвердила, что арестованный водитель был нетрезв и, не справившись с управлением, врезался в толпу. Муса Кутама, отец 15-летнего мальчика, пострадавшего в результате инцидента, рассказал Би-би-си, что машиной управляли безрассудно. По его словам, водитель начал разбрасывать деньги на дорогу, толпа бросилась их подбирать, после чего и произошла трагедия.

Его сын оказался среди 24 человек, доставленных в военно-морской госпиталь штата Кросс-Ривер и учебный госпиталь Университета Калабара для лечения.

В заявлении губернатора штата Бена Аяде говорится, что правительство расследует, как автомобиль проехал через многочисленные заградительные барьеры, не позволявшие постороннему транспорту въехать на территорию карнавала.