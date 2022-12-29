В России проходят обыски по делу Ильи Пономарева о "военных фейках"

18 минут назад

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Автор фото, Getty Images

В семи российских регионах, в том числе в Москве, проходят обыски по уголовному делу бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева о "военных фейках", сообщают государственные СМИ (Пономарев объявлен в России "иностранным агентом").

Утром в четверг в семи регионах проходят обыски в рамках дела, возбужденного по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил по мотивам политической ненависти), передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

30 августа Пономарев, который в последние годы живет в Украине, а после начала российского вторжения призывал к борьбе с властями России, был заочно арестован по делу о "военных фейках" Коптевским судом Москвы.

"Обыски идут у администраторов телеграм-каналов "Утро февраля" и бывших муниципальных депутатов Москвы, участвовавших в Польше в так называемом съезде народных депутатов", - сказал источник РИА Новости. Агентство опубликовало видео, на котором силовики пилят болгаркой дверь в квартиру.

Собеседник агентства уточнил, что обыски проходят в том числе у основателя платформы "Выдвижение" доцента мехмата МГУ Михаила Лобанова, баллотировавшегося в прошлом году в депутаты Госдумы. "Выдвижение" - проект тех, кто пытался участвовать в выборах в Москве в сентябре 2022 года.

Фамилию Лобанова назвал и источник ТАСС. "По делу Пономарева следователи проводят обыск у ученого, математика Лобанова, основателя платформы "Выдвижение", - сказал он. По его данным, также по этому делу проводятся обыски у бывших муниципальных депутатов Москвы Сергея Цукасова и Владимира Залищака.

Цукасов сказал "ОВД-Инфо" (объявлено в России "иноагентом"), что дома находится его 88-летняя мать, а не он сам. Обыск у Залищака подтвердила его жена.

В Тюмени с обыском пришли к журналисту местного издания 72.ru Артуру Галиеву и главному редактору 86.ru (это портал в Ханты-Мансийском автономном округе) Никите Кифоруку, пишет "Коммерсант".

"У меня прошел обыск по делу Пономарева. Без понятия, каким боком я с ним связан. И понятия не имею, чем он занимается. Изъяли телефон и мой старый ноут", - написал Галиев в своем телеграм-канале.

Изданию Sota он сказал, что силовики пытались выяснить у него, каким образом он связан с Пономаревым. "Я лично сам без понятия. С ним не знаком и никогда не общался, тем более не работал", - заявил журналист. Кифорук сказал коллегам, что у него изъяли рабочий ноутбук и два телефона, после чего отпустили.

Это вторая волна обысков по делу Пономарева - первая была 8 сентября вскоре после того, как экс-депутат был заочно арестован. Тогда они также проводились одновременно в нескольких регионах России, а СМИ связывали их с телеграм-каналами антивоенного проекта "Утро февраля".

Пономарев - политический активист, в нулевые годы сотрудничавший с КПРФ, а затем перешедший в "Справедливую Россию", был депутатом Госдумы. Лишен депутатской неприкосновенности по уголовному делу о растрате средств фонда "Сколково", а затем лишен мандата за неисполнение депутатских обязанностей.

Живет в Украине, в мае 2019 года получил украинское гражданство. Сейчас выступает с наиболее радикальными инициативами, касающимися борьбы с российской властью и противостоянию вторжению в Украину. Активно комментировал убийство дочери ультраправого философа Александра Дугина - в частности, утверждал, что к нему якобы причастна некая "Национальная республиканская армия". Депутаты Госдумы призывали Генпрокуратуру и СКР дать правовую оценку заявлению Пономарева о деятельности этой организации, существование которой ставится под сомнение.