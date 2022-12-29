Новая серия ракетных ударов по Украине: что известно

42 минуты назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Флаг Украины в Киеве

Впервые с середины месяца утром 29 декабря Россия снова нанесла массированные удары одновременно по нескольким регионам Украины, в том числе Киеву. Украинские военные сообщают о запуске почти 70 ракет - это меньше, чем они оценивали число выпущенных ракет две недели назад.

Ночью украинские власти сообщали о новой волне ударов с использованием беспилотников "Шахед", а утром - о том, что Россия массированно атакует ракетами. В разных областях страны работала система ПВО.

"После ночной атаки дронов-камикадзе враг атакует Украину с разных направлений крылатыми ракетами воздушного и морского базирования с самолетов стратегической авиации и кораблей", - заявило командование Воздушных сил ВСУ. Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов опубликовал видео с пролетом ракет над регионом.

В начале обстрела советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в "Твиттере", что утром в пятницу Россия выпустила "более 120 ракет". Однако позже оценка главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного оказалась другой: по его предварительным данным, всего было применено 69 ракет, 54 удалось сбить ПВО.

Воздушные силы ВСУ заявили, что удары крылатыми ракетами Х-101/Х-555 в пятницу наносили стратегические бомбардировщики Ту-95МС, вылетевшие из Волгодонска и из северного района Каспийского моря. Кроме того, с кораблей в Черном море были запущены ракеты "Калибр". Еще было до шести пусков ракет Х-22 и Х-32 с дальних бомбардировщиков Ту-22М3, а по объектам в прифронтовых городах были нанесены удары ракетными комплексами С-300.

О жертвах новой волны ударов пока не сообщается. Минобороны России комментариев не давало, опубликовав лишь картинку в своем телеграм-канале со словами: "Калибры" не закончатся никогда". Предыдущие атаки, продолжающиеся с 10 октября, в Москве подтверждали, их целью называли объекты энергетической инфраструктуры и оправдывали военными соображениями.

Автор фото, t.me/mod_russia Подпись к фото, Такая картинка появилась в официальном телеграм-канале минобороны России на фоне новых обстрелов Украины

Киев

Воздушная тревога по всей Украине продолжалась почти пять часов.

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Утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серии взрывов в городе и предупредил о возможных перебоях с электричеством. "Зарядите телефоны и другие устройства. Сделайте запас воды", - написал он в своем телеграм-канале. Позже мэр уточнил, что без света в столице Украины остались 40% потребителей, вода и тепло подаются в штатном режиме.

По данным Кличко, в результате утренней волны ударов пострадали три человека, в том числе 14-летняя девочка. Их доставили в больницу.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в Киевской области работала система ПВО. По данным администрации, в воздушном пространстве столицы было зафиксировано 16 ракет - "и все 16 уничтожены".

Обломками сбитых российских ракет повреждены два жилых дома в Дарницком районе, в Голосеевском районе пострадало промышленное предприятие, а в Печорском - детская площадка, говорится в сообщении обладминистрации.

Замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовал в своем телеграм-канале фото из Дарницкого района - на них видны дымящиеся руины в частном секторе. Пострадал ли кто-то именно в этих домах, пока не ясно.

Украинские власти в последние недели не раскрывают подробности о поврежденных элементах энергосети.

Автор фото, t.me/tymoshenko_kyrylo Подпись к фото, Последствия ракетной атаки в Дарницком районе Киева - фото опубликовал замглавы офиса президента

Львов

Несколько взрывов утром произошло во Львове, сообщает корреспондент Би-би-си. "Во Львовской области работает ПВО", - написал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил о взрывах и о том, что 90% города осталось без света. Трамваи и троллейбусы остановились, могут быть перебои с водоснабжением, на объекты критической инфраструктуры переводят на дизель-генераторы, со слов мэра пишет УНИАН.

Козицкий позже сообщил, что силы ПВО сбили часть ракет во Львовской области и что угроза ракетных ударов все еще сохраняется.

Одесса

После взрывов, которые были слышны в Одессе, отключилось электричество и водоснабжения, передавали корреспонденты "Суспільне Одеса".

В селе Степное в Одесской области обломки крылатой ракеты попали в жилой дом, сообщил Тимошенко из офиса президента Украины.

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко заявил, что силы ПВО сбили над Одесской областью 21 ракету. Он уточнил, что при попадании обломков в жилой дом обошлось без пострадавших.

В результате попаданий несбитых ракет есть повреждения энергетической инфраструктуры, поэтому в Одесской области происходят экстренные отключения света, следует из слов Марченко.

Харьков

В Харькове также произошла серия взрывов, написал в телеграм-канале мэр Игорь Терехов: "Предварительно - прилеты в Немышлянский район. По каким объектам били и есть ли пострадавшие - информация пока уточняется".

В очередной раз приостанавливали работу харьковского метро - как и при предыдущих массированных обстрелах энергетической инфраструктуры.

По предварительным данным, в четверг утром было нанесено четыре удара ракетами С-300, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. "Под прицелом - критическая инфраструктура. На месте работают спасатели. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - написал он в телеграм-канале.

Мэр Терехов накануне вечером сообщал, что город подвергся атаке беспилотников "Шахед". Целью также стал "один из объектов инфраструктуры".

Где еще

Также сообщается о взрывах в Николаеве, Житомирской и Тернопольской областях. Украинские СМИ пишут о работе ПВО в Винницкой и Хмельницкой областях.

В одном из сел Ивано-Франковской области - "почти в тысяче километров от России" - ракета попала в дом и "чудом не взорвалась", написал Тимошенко из офиса президента Украины и опубликовал фото.

Автор фото, t.me/tymoshenko_kyrylo Подпись к фото, Тимошенко утверждает, что российская ракета чудом не взорвалась в жилом доме

Энергетики заявили об экстренных отключениях света в Одесской и Днепропетровской областях. В городе Запорожье временно отключили воду в двух районах.

"Украинская железная дорога" сообщает о задержке поездов из-за обесточивания инфраструктуры.

Удары с октября

Россия наносит массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры в Украине с 10 октября. Число использованных ракет украинские власти каждый раз оценивают в несколько десятков.

Последняя волна прокатилась по Украине 16 декабря. Генштаб ВСУ тогда заявлял, что было запущено почти 100 ракет. "Всего враг выпустил 98 ракет и совершил более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - говорилось в заявлении. Сейчас Залужный предварительно заявил о 69 запущенных ракетах.

Удары по Украине наносят, среди прочих средств, самолеты дальней авиации, часть из которых взлетает с аэродрома Энгельс в Саратовской области. В декабре эта авиабаза была дважды атакована - минобороны России заявляло, что в нападении участвовали украинские беспилотники. Во время второй атаки в понедельник, 26 декабря, погибли трое российских военнослужащих.