"Зона серого госбандитизма". Путин разрешил чиновникам не публиковать данные о доходах во время войны в Украине

30 минут назад

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Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS

Президент России Владимир Путин на время войны в Украине освободил от декларирования доходов и имущества чиновников, командированных на оккупированные территории, и участвующих в боевых действиях силовиков. Одновременно он приостановил на время "специальной операции" публикацию всех деклараций о доходах и имуществе чиновников.

Указ Путина опубликован на государственном сайте правовых актов. Первые шесть пунктов - от "а" до "е" касаются участников "специальной военной операции в Украине" (так российские власти называют войну) - включая как военнослужащих, так и сотрудников других силовых структур, чиновников, направленных на захваченные украинские территории, а также их супругов.

Документ вступает в силу со дня подписания и будет действовать "в период проведения специальной военной операции и впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов Российской Федерации".

Этот указ делает российскую систему власти еще менее прозрачной, а практика публикации деклараций вряд ли возобновится даже после войны, отмечают опрошенные Би-би-си эксперты по антикоррупционному законодательству.

"Мы даже имен их знать не будем"

Последний пункт указа - "ж" - не содержит оговорок о том, что он касается только участников "спецоперации". В нем говорится, что сведения о доходах, расходах, имуществе и обстоятельствах имущественного характера, представляемые согласно закону "О противодействии коррупции" и другим федеральным законам, более не размещаются на официальных сайтах и не предоставляются СМИ.

В подаче деклараций чиновников есть два процесса - передача сведений в контролирующие органы и их публикация, отмечает Антон Поминов, экс-директор "Трансперенси интернэшнл Россия" (признана "иноагентом"), а ныне партнер "Бюро этических дилемм": "Если бы просто хотели что-то не публиковать, но хотя бы иметь возможность дать антикоррупционным отделам проверять - оставили бы подачу сведений. А ее [в случаях с теми, кто участвует в войне или работает на оккупированных территориях] совсем убрали".

"Публичное декларирование доходов оставалось последним значимым достижением эпохи Дмитрия Медведева", - сказал Би-би-си гендиректор "Трансперенси интернэшнл Россия" Илья Шуманов (также признан "иноагентом"). По его словам, публикация этих сведений была важна для "пусть слабого, но существовавшего в России общественного контроля и интереса к доходам чиновников со стороны медиа".

Шуманов считает, что нынешний президентский указ позволит снизить санкционные риски для лиц, занимающих государственные должности.

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При этом указ Путина вступает в противоречие с п. 6 ст. 8 действующего закона "О противодействии коррупции", а следовательно нарушает Конституцию, считает руководитель проекта "Декларатор" Андрей Жвирблис. В этом пункте закона говорится, что "Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые лицами, замещающими должности, указанные в пунктах 1.1 - 3.2 части 1 настоящей статьи, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах федеральных государственных органов (...) и предоставляются для опубликования средствам массовой информации". Согласно п. 3 ст. 80 Конституции, указы президента не должны противоречить федеральным законам.

Член президентского Совета по правам человека, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов не считает, что указ Путина нарушает Основной закон, поскольку чиновники продолжат отчитываться о доходах и имуществе, а раскрываться эта информация не будет "только пока идет спецоперация".

"Сегодня раскрытие такой информации, [как сведения о доходах и имуществе чиновников] - это создание дополнительного плацдарма для нанесения удара, информационного или физического", - считает Кабанов. Он добавил, что проблема "закрытия" деклараций "не самая принципиальная, которая существует".

В марте депутат Госдумы от "Единой России" Владислав Резник внес в Госдуму законопроект, который позволял не публиковать сведения о доходах и имуществе тех чиновников и депутатов, которые попали под санкции. И правительство, и комитет Госдумы по противодействию коррупции дали отрицательные отзывы на инициативу Резника, ссылаясь как раз на ч. 6 ст. 8 закона "О противодействии коррупции", которая регулирует раскрытие сведений о доходах и имуществе госслужащих. По состоянию на 29 декабря Госдума законопроект Резника так и не рассмотрела.

"Для многих ведомств опубликованные декларации - это еще и перечень сведений о том, кто работает в [том или ином] министерстве", - отмечает Андрей Жвирблис. Сейчас же, по его мнению, возникает анонимная власть без какой-либо подотчетности: "Мы даже имен их знать не будем".

Проект "Декларатор" создал и регулярно пополнял базу данных о российских публичных должностных лицах. Основным источником информации были их декларации о доходах и имуществе. Жвирблис признает, что теперь проект потеряет ключевые данные.

"Без антикоррупционной мишуры"

"Мало того, что Путин разрешил участвующим в войне не сдавать информацию о доходах, так он еще и разрешил не отчитываться о подарках гуманитарного (благотворительного) характера, - также отметил Шуманов. - Такого понятия в законе нет, поэтому в реальности любой подарок можно отнести к этой категории. Изъятый у местного жителя автомобиль на оккупированной территории, при желании, можно будет отнести к такой категории "подарков".

Своим указом Путин также разрешил военным, силовикам и лицам, "командированным для выполнения задач" на оккупированные территории, принимать подарки или вознаграждения "гуманитарного характера", если они получают их в связи с исполнением своих обязанностей как участники "спецоперации".

В этом можно усмотреть противоречие другому пункту закона "О противодействии коррупции", а именно ч. 7 ст. 12.1, который запрещает госслужащим принимать любые подарки, полученные "в связи с выполнением служебных обязанностей".

"Зона серого госбандитизма вырастает до огромных размеров", - соглашается Жвирблис. Указ свидетельствует о неспособности российских властей контролировать происходящее на аннексированных территориях, считает он.