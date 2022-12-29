Из-за сильного мороза Ниагарский водопад частично покрылся льдом. Фотографии
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Из-за сильных морозов, установившихся в некоторых районах США и Канады в последние дни, частично замерз Ниагарский водопад - один из самых больших в мире.
Заморозки и снежные бури привели к чрезвычайной ситуации, тысячи местных жителей остались без электричества, в штате Нью-Йорк погибли 34 человека.
Многие из умерших от морозов жили в городе Буффало, который находится недалеко от Ниагарского водопада. В этом населенном пункте выпало более 1,2 метров снега, что вызвало хаос на дорогах и отключение электричества.
Ожидается, что в ближайшие дни температура в США и Канаде начнет расти.
Ниагарский водопад замерз лишь частично, вода все еще обрушивалась с большой высоты, однако некоторые фрагменты были покрыты льдом.
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