Косово и Сербия: достигнуто соглашение разблокировать автомагистрали, "но недоверие остается"

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Автор фото, REUTERS/Florion Goga Подпись к фото, Четверг 29 декабря, одна из перекрытых местными сербами автомагистралей в Косово

Ровно через 20 дней после того, как на севере Косово местные сербы в знак протеста против ареста своих соотечественников блокировали автомагистрали, возведенные ими баррикады должны начать разбирать. Демонтаж баррикад на важнейших автомагистралях - результат договоренностей с властями в Белграде.

Отношения между Белградом и Приштиной годами остаются натянутыми, диалог при посредничестве Евросоюза не дает результатов, а ситуация в Косово, где большинство населения - албанцы, часто на грани конфликта.

Сербы, составляющие большинство населения на севере Косово, в последние годы неоднократно перекрывали дороги, недовольные действиями властей Приштины, стремящихся к полному международному признанию, против которого выступает Белград.

Последняя блокада дорог была вызвана арестом трех сербов, бывших сотрудников косовской полиции, в первую очередь Деяна Пантича. Их всех обвинили в нападениях на полицию и предполагаемых "террористических актах".

После решения косовских органов правосудия о переводе Пантича под домашний арест президент Сербии Александр Вучич несколько часов беседовал с представителями сербов из Косово, а затем объявил, что достигнута договоренность о начале разблокировки дорог.

"С полудня четверга начнется демонтаж баррикад, это невозможно сделать за два часа. Будь то 24 или 48 часов - баррикады будут демонтированы. Но недоверие остается", - передает слова Вучича "Радио и телевидение Сербии".

Премьер-министр Косово Альбин Курти между тем высказал собственное мнение по поводу решения изменить приговор Пантичу. На пресс-конференции он выразил удивление тем, как "человека, обвиняемого в терроризме, можно отпустить под домашний арест".

В четверг Судебный совет Косово (JSC) высказался в связи с этим заявлением Курти, подчеркнув, что судьи являются и должны быть независимыми при исполнении своих конституционных и правовых обязанностей, а тенденции к вмешательству недопустимы.

"Мы публично информируем премьер-министра Курти, что на основании Конституции и закона компетентное должностное лицо, принявшее это решение, называется судьей Республики Косово, решения, которого должны соблюдаться без комментариев всеми без исключения, включая правительство", - говорится в заявлении.

"Как никогда твердые гарантии"

Деян Пантич, серб по национальности, - один из бывших сотрудников косовской полиции, арестованный 10 декабря по обвинению в нападении на полицию.

Петар Петкович, глава правительственного Управления по Косово и Метохии (в Сербии Косово называют Автономным краем Косово и Метохии - Би-би-си), заявил, что Сербией получены "как никогда твердые гарантии от США и ЕС", что арестов людей на баррикадах не будет.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Дорога перекрыта - но президент Сербии говорит, что с четверга такие автобаррикады начнут убирать

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Европейский союз и Соединенные Штаты Америки подчеркнули в совместном заявлении пресс-службы ЕС и Госдепартамента, что обеспокоены напряженной ситуацией на севере Косово и призывают всех проявлять максимальную сдержанность.

До Пантича там арестовали Мильяна Аджича, а затем Сладана Трайковича. Они входят в число 600 бывших сотрудников косовской полиции-сербов, покинувших службу в начале ноября.

Переводу Пантича под домашний арест предшествовали дни жестких дискуссий, разноречивых сообщений и угрожающих действий как Белграда, так и Приштины.

Власти Приштины заявляли, что их силовики сами расчистят баррикады, если этого не захотят сделать международные силы во главе с НАТО (KFOR, или СДК).

В ответ Белград перевел армию Сербии на высший уровень боеготовности, а полиция была передана в подчинение Генеральному штабу армии.

На следующий день после того, как было объявлено, что демонтаж баррикад согласован, Вучич, который также является верховным главнокомандующим, отменил состояние повышенной боевой готовности в Вооруженных силах Сербии, сообщили информационному агентству Танюг в канцелярии президента.

"Кролики станут волками"

Кроме полицейских, все сербы, работавшие в системе государственного управления в Косово, ушли со службы в начале ноября, недовольные решениями властей Приштины - в первую очередь, из-за отказа позволить создание Союза сербских муниципалитетов, хотя оно и было предусмотрено ранее подписанным Брюссельским соглашением.

Автор фото, Fonet Подпись к фото, "Недоверие остается", - подчеркивает президент Сербии Александр Вучич

Ссылаясь на положения ключевого документа ООН - Резолюции 1244, власти Сербии направили СДК официальную просьбу разрешить возвращение до тысячи военнослужащих сербских сил на север Косово, для, как они говорят, защиты тамошнего сербского населения. В СДК пока не ответили на этот запрос.

После нескольких часов переговоров с представителями косовских сербов Вучич заявил, что те начнут убирать баррикады, хотя правительству в Приштине не доверяют.

"Мы не верим Курти, и если аресты продолжатся, мы навсегда закроем север Косово, и баррикады для Приштины никогда не будут убраны", - зачитал Вучич отрывки из заявления представителей сербов с севера Косово.

Автор фото, REUTERS/Fedja Grulovic Подпись к фото, Премьер-министр Косово Альбин Курти: "Не уберут баррикады за несколько дней, уберем сами"

Вучич заявил, что Белград не допустит ареста сербов, блокирующих автомагистрали.

"Если они пойдут и поймают одного или двух из нас, как кроликов, кроликов больше не будет, потому что кролики станут волками. Это конец любой истории, больше нет ни договоренностей, ни разговоров об этом, ни гарантий", - сказал президент Сербии.

Вучич также сказал, что его попросили подтвердить, что он никогда не признает независимость Косово, добавив, что для него - это самое легкое условие, потому что он поклялся конституцией страны и Мирославовым Евангелием, что не сделает этого.

Блокировка автомагистралей

Сербы с севера Косово, где они составляют большинство населения, уже 19 дней блокируют несколько автомагистралей, а в ночь с 26 на 27 декабря были установлены две новые баррикады - одна на мосту, разделяющем Косовскую Митровицу на северную ( сербскую) и южную (албанскую) части, а также на новом мосту, который ведет из северной части Митровицы на главную дорогу Митровица-Рашка.

Новые протесты сербов начались после известий об аресте Деяна Пантича.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Блокада автомагистрали на севере Косова

В одном из мест, где возведены баррикады, в селе Рударе, в четверг 22 декабря прошла массовая акция протеста сербов.

В конце прошлой недели Приштина направила полицию в районы, где преобладает сербское население, что еще больше усилило напряженность. Вучич тогда заявил, что отправка косовской полиции на север нарушает предыдущие мирные соглашения.

Премьер-министр Косово Альбин Курти со своей стороны заявил, что СДК (KFOR) запросили дополнительное время для демонтажа баррикад, но сказал, что крайний срок - "несколько дней" и что косовские власти уберут их сами, если этого не сделает миссия НАТО.

В ответ на это Белград усилил вооруженное присутствие вблизи Косово.

НАТО, имеющее около 3700 военнослужащих в Косово в составе миротворческой миссии, призвало все стороны избегать провокаций.

Европейский союз, который имеет миссию по установлению верховенства права в Косово, предупредил, что не потерпит нападений на полицию ЕС и иных преступных действий.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила на прошлой неделе, что "мы действительно находимся на грани вооруженного конфликта", и обвинила Приштину в односторонних шагах.

Независимость, которую признают не все

Нынешняя напряженность в Косово - результат не только нескольких последних месяцев, но и многих лет разногласий между Белградом и Приштиной.

Косово, в котором преобладают этнические албанцы, отделилось от Сербии после конфликта и бомбардировок Сербии силами НАТО в 1999 году и в одностороннем порядке провозгласило независимость в 2008 году.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Северная часть города Косовска-Митровица в северном Косово: повсюду сербские флаги

Сербия отказывается признать независимость Косово. Согласно конституции Сербии, Косово - это часть Республики Сербия и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия.

Через 14 лет после провозглашения независимости Косово признали около 100 стран. Однако точное количество неизвестно.

Приштина приводит цифру в 117 государств, а в Белграде говорят, что таковых гораздо меньше.

Среди стран Евросоюза, не признавших Косово, - Испания, Словакия, Кипр, Греция и Румыния, а если говорить о других мировых державах, то это Россия, Китай, Бразилия и Индия.

После 2008 года Косово стало членом нескольких международных организаций, таких как МВФ, Всемирный банк и ФИФА, - но не Организации Объединенных Наций.

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