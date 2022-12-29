Пожар в казино на границе Таиланда и Камбоджи: по меньшей мере 19 погибших

44 минуты назад

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Автор фото, AFP via Getty Images Подпись к фото, В здании отеля-казино во время пожара находилось минимум 400 человек, сообщает полиция

По меньшей мере 19 человек погибли в результате пожара в камбоджийском отеле-казино на границе с Таиландом, сообщают местные власти.

Казино Grand Diamond City расположено в приграничном городе Пойпет, пожар вспыхнул там поздно вечером в среду, около 23:30 по местному времени (16:30 по Гринвичу). Причину возгорания все еще устанавливают.

"Судя по телам и останкам, которые нам удалось на этот момент обнаружить, погибли 19 человек", - заявил представитель властей провинции Бантеймеанчей, на территории которой находится казино. Он добавил, что число жертв может вырасти.

Местные СМИ при этом называют другие цифры, которые сильно разнятся с официальными данными: до нескольких десятков погибших.

На видео, разошедшимся по соцсетям, видно, как посетители казино выпадают или выпрыгивают из окон. Сообщается, что многие из жертв оказались в ловушке на верхних этажах, и по мнению волонтеров тайской организации Ruamkatanyu Foundation, маловероятно, что они могли выжить. "Я видел, как люди выбегали из здания, чтобы не задохнуться дымом, - сказал волонтер этой организации. - Потом на наших глазах какие-то люди стали прыгать вниз".

Спасатели с трудом добрались до пострадавших в здании из-за густого дыма и сейчас продолжают поиск пропавших без вести.

В отеле-казино работает 400 человек, среди постояльцев было много граждан Таиланда.

Пойпет - ключевой пограничный пункт между Таиландом и Камбоджей, это место популярно своими казино, куда приезжают многие граждане Таиланда, так как на их родине азартные игры, в основном, запрещены.

Таиланд также популярное место отдыха среди россиян, некоторые уезжают туда зимовать на несколько месяцев.

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