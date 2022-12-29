Умерла Вивьен Вествуд - британский дизайнер, создавшая панк-моду

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вивьен Вествуд во время Венецианского карнавала в 2005 году

В Лондоне умерла Вивьен Вествуд - один из самых известных в мире дизайнеров, которая помогла сделать моду в стиле панк частью коммерческой культуры.

Вествуд скончалась на 82-м году жизни в окружении членов своей семьи, сообщил ее модный дом в "Твиттере".

Муж и партнер Вивьен Вествуд Андреас Кронталер сказал: "Я буду продолжать вместе с Вивьен, которая остается в моем сердце. Мы работали до самого конца, и она оставила мне очень многое, что нужно продолжить".

Вествуд приобрела известность в 1970 годх годах и была одной из создательниц панк-эстетики. Ее приятелем был Малкольм Макларен - менеджер самой известной панк-группы Sex Pistols, музыканты которой появлялись перед камерами в одежде авторства Вествуд.

Автор фото, Pascal Le Segretain Подпись к фото, Вивьен Вествуд во время показа моды

До того, как заняться модой, она работала учителем начальных классов, а позже вместе с Маклареном открыла магазин одежды на Кингс-роуд в лондонском районе Челси под названием Let It Rock. Затем бутик стал называться Sex, а в конце 1975 года Макларен стал менеджером Sex Pistols.

Позже Вествуд сумела создать глобальный брэнд, который выпускает дорогую одежду. Ее считают одним из самых влиятельных модельеров ХХ века.

Автор фото, Daily Mirror/Bill Kennedy/Mirrorpix Подпись к фото, Малкольм Макларен и Вивьен Вествуд в Лондоне, 1977 год

Она была известна как активист - и часто делала политические заявления и принимала участие в демонстрациях, в том числе в защиту Джулиана Ассанжа или против загрязнения атмосферы.

Автор фото, LEON NEAL Подпись к фото, Одна из политических акций Вествуд. Она приехала к дому тогдашнего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона на танке - в знак протеста против фракинга (технологии добычи нефти газа при помощи закачивания в почву большого объема воды).

В 2006 году она получила от королевы Елизаветы II рыцарский титул дамы за вклад в развитие моды.

Автор фото, Francois Durand

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