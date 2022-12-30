Декларация, которую Трамп не хотел показывать: все налоги за 2020 год ему вернули

час назад

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Комитет Палаты представителей США опубликовал налоговые декларации бывшего президента Дональда Трампа за период с 2015 по 2020 годы. Борьба за их публикацию шла в Вашингтоне несколько лет и дошла до Верховного суда.

Как следует из опубликованных деклараций, Трамп и его жена Мелания в 2018 и 2019 годах заплатили налогов на 1,1 млн долларов, а в 2020 году они заплатили 14 млн, но из-за убытков бизнеса смогли получить возврат.

По итогам 2015, 2016, 2017 годов Трампы тоже почти не платили налогов из-за убытков - общие финансовые потери их компаний за этот период и 2020 год оцениваются в 82 млн долларов. В 2018 и 2019 году положение семьи Трампов улучшилось - они задекларировали доходы в 29 млн.

Решение о публикации было принято комитетом по бюджету нижней палаты Конгресса США. Трамп осудил его, заявив, что публикация деклараций приведет к "плохому для многих людей".

Борьба за налоги Трампа

В СМИ задолго до публикации налогов Трампа начали появляться версии, что он может использовать финансовые убытки своих компаний, чтобы избегать выплат в бюджет.

Наиболее подробно осветить налоги Трампа до официальной публикации удалось газете New York Times в расследовании 2020 года. Газета раздобыла налоговые декларации Трампа за 20 лет до президентства. Опубликованные 30 декабря документы во многом подтверждают статьи газеты.

Из них следовало, что Трамп за это время почти не платил налоги. В 2016 и 2017 годах, например, его годовой подоходный налог составил 750 долларов, несмотря на то что Трамп был миллиардером (или по крайней мере настойчиво утверждал, что был им).

Материал New York Times выходит за пределы опубликованных Конгрессом документов. Десять из 15 лет, предшествовавших его избранию президентом, Трамп вообще не платил федеральный подоходный налог, ссылаясь на хронические убытки принадлежавших ему компаний, писала газета.

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В опубликованных газетой декларациях было достаточно таких несоответствий. Как говорит Стив Розенталь, сотрудник НКО Tax Policy Center, помогавший журналистам разобраться в налогах Трампа, декларации могли значить, что Трамп либо не миллиардер, либо он избегает уплаты налогов, что тоже можно делать, оставаясь в рамках законов США.

В New York Times предположили, что Трамп использует свою репутацию, чтобы приобретать убыточные компании, например гольф-клубы, а убытки затем помогают ему уходить от налогов.

Трамп назвал статью фейком, а ее публикацию - очередным этапом устроенной оппозицией "охоты на ведьм".

Демократы получили контроль над Палатой представителей с начала 2019 года (по итогам выборов 2020 года они его сохранили). Вскоре бюджетный комитет палаты начал борьбу за то, чтобы Трампа обязали опубликовать декларации. Эта борьба продлилась три года и дошла до Верховного суда США. В ноябре суд разрешил передать комитету декларации Трампа за шесть лет. Это было первым шагом к их публикации.

21 декабря комитет большинством голосов решил опубликовать декларации - против голосовали его члены из республиканцев.

Нарушение традиций

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Действующие президенты США начиная с Ричарда Никсона публикуют свои налоговые отчеты ради прозрачности выборов и чтобы показать, что президент работает без конфликтов интересов и не имеет прошлых обязательств.

Формально, однако, они не обязаны это делать, и Трамп сразу решил, что не будет соблюдать эту традицию. В июне 2015 года он опубликовал короткое, всего в одну страницу, заявление, подготовленное, по его собственным словам, "большой бухгалтерской фирмой, одной из самых уважаемых". В заявлении утверждалось, что состояние будущего президента составляет $8737540000.

Также Трамп обещал перечислять все свое президентское жалование (400 тыс. долларов в год) на благотворительность. В первые годы президентства он так и делал (благотворительные пожертвования освобождаются от налогов), но в 2020 году, как следует из декларации, этого не произошло.

После избрания президентом Трамп начал утверждать, что не может опубликовать декларации, так как его компании проходят процедуру аудита. Это само по себе никак не препятствовало публикации деклараций, но как в итоге выяснил комитет Конгресса, на самом деле в первые два года президентства Трампа никакой проверки его финансов налоговая служба не проводила.