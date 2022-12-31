Джулиан Ассанж попросит отпустить его из тюрьмы на похороны Вивьен Вествуд

24 минуты назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, в 2020-м году Вествуд подвесила себя в клетке, выступая в поддержку Ассанжа

Основатель портала "Викиликс" Джулиан Ассанж попросит отпустить его из британской тюрьмы строгого режима Белмарш на похороны известного дизайнера Вивьен Вествуд.

Вествуд, скончавшаяся в Лондоне 29 декабря, была многолетней сторонницей и приятельницей Ассанжа. В 2020 году дизайнер и активистка поместила себя в огромную птичью клетку, подвешенную на высоте около трех метров возле центрального уголовного суда в знак протеста против тюремного заключения основателя "Викиликс".

О том, что Ассанж собирается просить разрешить ему пойти на похороны, в интервью австралийским СМИ сказала его жена Стелла. "Она была большим другом и важным сторонником - для нас это огромная потеря", - сказала она.

Представитель британской пенитенциарной службы Алан Селби в беседе с Би-би-си сказал, что просьба Ассанжа вряд ли будет удовлетворена - как правило заключенных отпускают только на похороны близких родственников.

Прямого запрета на то, чтобы позволять заключенным посещать похороны друзей, впрочем, тоже нет, поэтому, вероятно, решение будет принимать непосредственно администрация тюрьмы, добавил Селби.

В соответствующем руководстве говорится, что при рассмотрении прошений о подобных отпусках следует "соотносить соображения безопасности с соображениями порядочности". Отказывать в них допускается только на основании угроз для безопасности.

Вивьен Вествуд скончалась в минувший четверг на 82-м году жизни в окружении членов своей семьи. Жена Ассанжа после ее смерти опубликовала короткое заявление мужа: "Вивьен была дамой и столпом антиистеблишмента. Смелая, творческая, вдумчивая и хороший друг. Лучшая представительница Британии. Мне и многим другим будет её ужасно не хватать".

Вествуд выступала за освобождение Ассанжа, который сейчас ожидает экстрадиции в США решением британского суда. В США Ассанжу грозит пожизненное заключение за разглашение гостайны.

В июле он подал апелляцию на решение об экстрадиции в британский Верховный суд.