Британские архивы: Блэр стремился наладить отношения с Путиным, несмотря на предупреждения советников

9 минут назад

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Автор фото, PA Media Подпись к фото, Президент Путин и премьер-министром Блэром во время визита на Даунинг-стрит в апреле 2000 года

В начале 2000-х годов тогдашний премьер-министр Великобритании Тони Блэр считал, что Владимиру Путину следует предоставить место за "главным столом", несмотря на опасения некоторых официальных лиц из его окружения, свидетельствуют документы, опубликованные в пятницу.

Согласно документам, раскрытым Национальными архивами Великобритании в связи с истечением 20-летнего срока секретности, в начале 2001 года Блэр считал важным способствовать тому, чтобы тогда еще новый президент России постепенно принимал западные ценности.

Однако некоторые официальные лица сомневались в том, что можно доверять бывшему шпиону из КГБ. Согласно документам, Путин даже предлагал провести газопровод в Великобританию.

В начале 2001 года в разговоре с вице-президентом США Диком Чейни Тони Блэр объяснял, что его подход к российскому президенту побудит Путина "приобщиться" к западным взглядам и экономической модели Запада.

Он сказал, что Путин - русский патриот, болезненно воспринимающий "потерю уважения" Россией в мире, и в своем "мышлении" он похож на президента Франции Шарля де Голля, хотя напрямую их сравнивать нельзя.

Президент России стал первым мировым лидером, которому подарили пару серебряных запонок с эмблемой резиденции премьера на Даунинг-стрит, 10, когда тот справлял свой 49-й день рождения в октябре 2001 года.

Однако за кулисами функционеры Даунинг-стрит были настроены более скептически. Несколькими месяцами ранее для Джона Сойерса, тогдашнего советника премьер-министра по вопросам обороны, а позже главы МИ-6, был подготовлен документ о "прогрессе Путина".

Анонимный автор отмечал, что "конструктивные" комментарии российского президента, высказываемые Блэру, иногда "противоречат" реальным действиям России.

Автор фото, PA Media

Длинный список примеров включал в себя и трагедию на подводной лодке "Курск", в результате которой погибли 118 моряков. Путин сказал тогда, что он благодарен Британии за предложения помощи. Однако российские официальные лица препятствовали оказанию этой помощи. Они также муссировали необоснованные слухи о том, что причиной катастрофы стало столкновение с британской подводной лодкой.

По вопросу НАТО Путин сказал Блэру, что он не будет пытаться замедлить процесс расширения Альянса на восток. В то же время его министр обороны Игорь Сергеев заявил коллегам в НАТО, что это будет "крупной политической ошибкой" и что Россия предпримет "соответствующие меры".

Путин с теплотой говорил о "близости" между Соединенным Королевством и Россией. Он даже предложил проложить газопровод по дну Балтийского моря для снабжения страны газом.

Владимир Путин сказал тогда Тони Блэру, что это обеспечит стабильные поставки на десятилетия вперед. Предложение было выдвинуто на встрече двух лидеров в Москве в 2002 году, но этот трубопровод так и не был построен.