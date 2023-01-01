Лондон в синем и желтом, два миллиона на пляже. Как мир встретил 2023 год – фотографии

49 минут назад

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Автор фото, PA Media

Впервые с 2020 года новогодние праздники в мире не сопровождались ковидными ограничениями. И уставшие от карантина жители планеты в полной мере воспользовались возможностью отметить Новый год.

В Лондоне во время новогоднего фейерверка и светового шоу и огни фейерверка, и здание королевской конной гвардии на время зажглись цветами украинского флага. При этом ведущие говорили о солидарности с Украиной, которая в ушедшем году подверглась нападению со стороны России.

В какой-то момент среди фейерверков возникло изображение умершей в 2022-м королевы Елизаветы II, созданное с помощью нескольких десятков дронов.

Автор фото, PA Media

В Киеве действует комендантский час, поэтому праздновать наступление нового года пришлось пораньше.

Автор фото, Reuters

В осажденном украинском городе Бахмут в Донецкой области укрывающиеся в подвалах жители вешали на стены листки с новогодними пожеланиями. В этом регионе сейчас идут наиболее ожесточенные бои.

Автор фото, Getty Images

Мэрия Москвы решила отменить фейерверки и масштабные массовые мероприятия в честь Нового года. Красная площадь и некоторые центральные улицы были закрыты в целях безопасности. Сообщалось о задержаниях в Москве и Санкт-Петербурге.

Автор фото, EPA

Сидней встретил 2023 год салютом.

Автор фото, Anadolu

Китайский Новый год наступает только через три недели, но в Гонконге отмечают и Новый год по Григорианскому календарю.

Автор фото, AFP

В китайском Ухане, несмотря на стремительный рост заболеваний ковидом, люди собрались на площадях и выпускали в небо воздушные шары.

Автор фото, Reuters

В Токио последние минуты старого года украсило цветовое шоу.

Автор фото, Reuters

Праздничный салют в Астане выглядел так:

Автор фото, Getty Images

В Дубае центром празднования стало здание Бурдж-Халифа - самое высокое в мире.

Автор фото, Reuters

Жители Матхаре, одного из беднейших районов кенийской столицы, встретили Новый год праздничной мессой.

Автор фото, Getty Images

Новогодний фейерверк осветил небо над парком Ризал в Маниле.

Автор фото, Getty Images

А в бразильском Рио-де-Жанейро на знаменитый пляж Копакабана встретить новый год и посмотреть на фейерверки пришли около двух миллионов человек.