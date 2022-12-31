Британец Гэри Макки бежит свой 365-й марафон за 2022 год

11 минут назад

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Подпись к фото, Гэри Макки (справа) бежит свой 365-й марафон в этом году

Британец Гэри Макки каждый день в 2022 году пробегал марафон, чтобы собрать 1 миллион фунтов для благотворительных организаций, помогающих больным раком. 31 декабря 2022 года он отправился в свой последний в этом году, 365-й забег.

Гэри Макки из Камбрии начал 2022-й год с марафона 1 января и не останавливался весь год - с помощью благотворительных забегов он собирает средства, которые будут поделены между благотворительным фондом Macmillan Cancer Support и хосписом West Cumbria Hospice at Home, помогающим больным раком.

53-летний отец троих детей часто совершал свой ежедневный забег длиной в 26,2 мили (42 км) перед началом рабочей смены на атомном комплексе Селлафилд в Камбрии.

Подбадриваемый доброжелателями, 31 декаря в 8.30 утра по Гринвичу спортсмен отправился в свой 365-й забег.

За год Макки износил более 20 пар кроссовок и пробежит более 9 500 миль (15 300 км) к моменту, когда закончит свой последний марафон примерно в 14:00 по Гринвичу.

На старте он сказал BBC Breakfast, что получил феноменальную поддержку, но слегка нервничал перед финальным испытанием.

"Дело не в дистанции, а в том, что это последний забег. Это будет особенный день. Рак затрагивает всех, так что это проблема не только западной Камбрии, это национальная проблема", - сказал он.

"Я просто надеюсь, что люди поддержат нас, и мы действительно соберем этот миллион фунтов. Если мы этого не сделаем, это произойдет не потому, что я не пробежал 365 марафонов. Мы отметим этот день, повеселимся на маршруте, и я с нетерпением жду финиша", - добавил Гэри Макки.

Подпись к фото, Десятки доброжелателей пришли пожелать Гэри Макки удачного забега сегодня утром

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"Трудно выразить словами, насколько мы благодарны Гэри за то, что он решился на этот невероятный вызов", - сказала представительница хосписа At Home West Cumbria Хейли Маккей.

"Физическая и психологическая сила, которую он продемонстрировал, непостижима. Гэри не только собрал деньги для двух фантастических благотворительных организаций, он волшебным образом сплотил и собрал местное сообщество и всех, кто его поддержал", - добавила она.

Исполнительный директор благотворительной организации Macmillan Cancer Support Клэр Роуни добавила: "Достижения и самоотверженность Гэри зашкаливают. Каждый божий день в этом году этот невероятный человек пробегал по марафону, чтобы собрать деньги для Macmillan и наших друзей из хосписа At Home West Cumbria, чтобы поддержать людей, живущих с раком. Нет слов, чтобы выразить нашу сердечную благодарность за все, что он сделал".