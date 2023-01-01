Россия обстреляла Киев в новогоднюю ночь дронами-камикадзе. Что известно

час назад

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Автор фото, EPA

В ночь на 1 января российские военные нанесли удар по Киеву и другим городам Украины с использованием дронов-камикадзе "Шахед", сообщают украинские власти. По данным Воздушных сил Украины, в новогоднюю ночь над страной было уничтожено 45 беспилотников.

Украинские военные не уточняют, были ли сбиты все запущенные дроны, или же каким-то из них удалось долететь до цели. По данным военных, 13 беспилотников были сбиты в 2022 году, а 32 - уже в 2023-м.

Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба написал в своем телеграм-канале, что целью российских дронов были объекты энергетической инфраструктуры.

"Предварительно, без пострадавших. Есть повреждение объекта инфраструктуры. Всю ночь на местах сбития работали экстренные службы", - пишет Кулеба.

Глава Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов опубликовал фотографию сбитого дрона с надписью на русском языке "С Новым Годом".

Автор фото, Андрей Небитов/Facebook

По предварительным данным, жертв и пострадавших в Киеве нет.

"Ночью особенно хорошо видно ювелирную работу богов ПВО, и особенно из квартиры с панорамным видом. Теперь я знаю, что если дикая вспышка в небе - все ок, а если вспышка и вниз сыпятся искры - может быть беда, - описала ночную атаку на Киев местная жительница Виктория Волонтырец. - Ярких вспышек было много, искры - только один раз. Из кровати я ночью подскочила, потому что было очень громко и очень "ярко".

Между тем, де-факто власти оккупированной части Донецкой области Украины сообщают об обстрелах со стороны украинской армии. Обстрелам из реактивной и ствольной артиллерии, по их информации, в новогоднюю ночь подверглись, в частности, прифронтовые Донецк и Макеевка. Пользователи соцсетей на оккупированных территориях вывешивают видео со звуками и вспышками взрывов.

Обстрел Украины 31 декабря

Удар дронами иранского производства был нанесен по Киеву всего через несколько часов после массированной ракетной атаки по украинской столице.

Автор фото, Віталій Юрасов

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в течение 31 декабря повреждена гражданская инфраструктура, пострадали 20 жителей, один человек погиб. Госпитализированы 14 человек, в том числе журналист из Японии, который жил в одной из гостиниц в центре города. В результате попадания ракеты гостиница частично разрушена.

В Киевской городской администрации сообщают, что около города силы противовоздушной обороны уничтожили семь воздушных целей. Однако обломки ракет упали в четырех районах Киева, в том числе центральных. Повреждены здания двух школ и детский сад в Соломенском районе украинской столицы.

Обломки ракеты упали на стадион "Темп" в Святошинском районе. Также взрывной волной выбило окна в одной из главных концертных площадок Киева - "Дворце "Украина", где в новогодние дни обычно проходят спектакли для детей.

Автор фото, Кирилл Тимошенко Подпись к фото, "Дворец "Украина" - одна из главных концертных площадок страны

В городе Хмельницкий из-за обстрелов пострадали семь человек, трое из них - в тяжелом состоянии, сообщил глава региона Сергей Гамалий.

В Запорожье в результате ракетного удара пострадали четыре человека, один находится в реанимации, заявил глава областной администрации Александр Старух.

По данным ВСУ, Россия запустила более 20 ракет по Украине, 12 из них были сбиты.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Киев после обстрелов в субботу

Днем 31 декабря в поселке Линево Волгоградской области России на два жилых дома упали "металлические обломки - части неустановленного объекта", сообщил глава Жирновского района. В соцсетях начали появляться видео попадания обломков и последующего возгорания. Пострадавших нет.

Управление стратегических коммуникаций ВСУ заявило, что в поселке упала ракета, которая была выпущена в сторону Украины.

Обращение Зеленского

В новогоднюю ночь многие украинцы смотрели обращение Владимира Зеленского, которое продолжается 17 минут и было записано на темных улицах Киева, около здания офиса президента.

Автор фото, Офис президента Украины

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Зеленский вспомнил тяжелые дни войны, которая продлилась большую часть года.

"Этот год начался 24 февраля. Без предисловий и прелюдий. Резко. Рано. В 4 часа. Было темно. Было громко. Многим было сложно, кому-то - страшно. Прошло 311 дней, - сказал президент Украины. - Нам все еще может быть темно, громко и сложно. Но нам точно уже никогда не будет страшно. И никогда не будет стыдно".

Президент перечислил самые тяжелые моменты войны. "О каждой минуте нам есть что сказать. Но большинство слов - лишние. Они не нужны. Не нужны пояснения, украшения. Нужна тишина. Чтобы услышать", - заявил Зеленский. "Мы бьемся и продолжим биться. Ради главного слова: "победа". Она точно будет. Мы идем к ней 311 дней", - заключил он.

Интересно, что в ряду событий, перечисленных Зеленским, присутствуют Крымский мост и крейсер "Москва". Хотя практически никто не сомневается, что взрывы, случившиеся на этих объектах, были устроены Украиной (в случае с мостом об этом говорил даже Путин), украинская власть о своей причастности к этому говорила сугубо неофициально.

До этого, днем в субботу, Зеленский записал более короткое обращение в связи с российскими ракетными обстрелами Украины. В нем он числе прочего обратился к россиянам и назвал Россию "государством-террористом", которое "не получит прощения и помилования" за свои преступления.

"На Пасху они совершали такие удары, на Рождество, на Новый год. Они называют себя христианами, очень кичатся своим православием, но они - за дьявола. За него и с ним", - заявил Зеленский.

Перейдя на русский язык и обращаясь к россиянам, украинский президент заявил, что нынешняя война - это "не что-то там историческое и не война с НАТО", а война одного человека, "который сжигает российское будущее", чтобы оставаться у власти до конца жизни.

"Ваш лидер хочет показать, что у него за спиной военные, что он впереди. Но он как раз прячется за военными, за ракетами, за стенами своих резиденций и дворцов. Он прячется за вами. И сам сжигает вашу страну и будущее. Террор вам никто и никогда в мире вам не простит. Украина никогда не простит. Да и вы сами не простите ему все это - что он разрушит и всех, кого он убьет", - заявил Зеленский.

Путин на фоне военных

В сети незадолго до этого появилось новогоднее обращение Владимира Путина. Оно записано на фоне строя людей в военной форме. В обращении Путин заявляет, что западные страны используют Украину, чтобы расколоть Россию.

Автор фото, Reuters

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Путин ездил записывать обращение в штаб Южного военного округа в Ростов-на-Дону.

ТАСС отмечает, что в этом году Путин записал самое продолжительное новогоднее обращение, оно идет почти 10 минут. Вот некоторые тезисы из его речи в пересказе ТАСС:

В 2022 году была "мощная консолидация российского общества".

Россия сражается за "истинную независимость", главное сейчас - судьба России.

"Запад врал о мире, а готовился к агрессии. Запад цинично использует Украину и ее народ для раскола России".

Путин "всем сердцем разделяет боль семей погибших военных".

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