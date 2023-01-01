Хорватия перешла на евро и вступила в Шенгенскую зону

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, К концу марта очереди на пограничных переходах должны исчезнуть

1 января 2023 года Хорватия присоединилась к Шенгенской зоне и зоне хождения евро - это произошло почти через 10 лет после того, как страна стала членом Европейского союза.

В полночь страна распрощалась со своей валютой куна и стала 20-м членом еврозоны.

Хорватия также стала 27-м государством в Шенгенской зоне: крупнейшей в мире территории свободного передвижения, позволяющей более чем 400 миллионам человек свободно перемещаться между государствами-членами.

"Это большое достижение для Хорватии, символ ее глубоко укоренившейся связи с ЕС и символический момент для еврозоны в целом", - сказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Бывшая югославская республика с населением 3,9 млн человек вступила в Европейский Союз в 2013 году.

Новая валюта

Европейская валюта уже довольно давно ходит в Хорватии. В евро оцениваются в первую очередь дорогие активы - недвижимость и автомобили. Около 80% банковских вкладов номинированы в евро, а основные торговые партнеры Загреба находятся в еврозоне.

Эксперты считают, что вступление в еврозону поможет защитить экономику Хорватии. Однако среди граждан страны на этот счет нет единого мнения: хотя они не имеют ничего против открытия границ с Европой, многих беспокоит переход на евро, а правые оппозиционные группы нагнетают страсти, заявляя, что это выгодно только крупным странам, вроде Франции и Германии.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Накануне перехода на евро к банкоматам выстроились очереди - 1 января некоторые банкоматы не работают, а местной валютой можно пользоваться еще две недели

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Многие хорваты опасаются, что введение евро приведет к росту цен - в частности, что предприятия будут округлять цены при конвертации.

Экономисты утверждают, что переход на евро сделает кредитование более сложным в условиях экономических трудностей: в ноябре инфляция в Хорватии достигла 13,5% - это на треть больше, чем в целом в еврозоне.

Хорватская куна и евро будут ходить параллельно в течение короткого переходного периода - всего 14 дней.

"Хорошо иметь при себе немного наличных денег, потому что в выходные дни банковская система будет находиться в переходном состоянии, - предупредил Борис Вуйчич, управляющий Хорватским национальным банком. - Соответственно, не будут работать ни карты, ни интернет-банкинг, поэтому на всякий случай лучше иметь при себе немного наличных. 2 января все должно заработать нормально".

Куна была принята в качестве национальной валюты Хорватии в 1994 году, во время войны за независимость. Название валюты означает "куницу", чей мех использовался в качестве валюты в средние века.

Границы исчезли

Хорватия также стала первой новой страной за 11 лет, присоединившейся к Шенгенской зоне. Это позволит людям свободно перемещаться между ней и странами-членами ЕС без пограничного контроля.

В полночь по местному времени вдоль границ Хорватии с соседями по ЕС прошли мероприятия, символизирующие открытие границ.

Министр иностранных дел Гордан Грлич-Радман принял участие в церемонии на пограничном пункте на границы с Венгрией, где в первую секунду нового года был поднят пограничный шлагбаум. Аналогичная церемония прошла на границе со Словенией, в ней приняли участие министр внутренних дел Давор Божинович и министр государственного управления Словении Саня Аянович-Ховник.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пограничные пункты на границах со странами, не входящими в ЕС, по-прежнему будут работать

Вступление Хорватии в Шенгенскую зону должно дать заметный толчок туристической индустрии страны, на которую приходится 20% ее ВВП.

Однако длинные очереди на 73 наземных пограничных переходах со Словенией и Венгрией закончатся лишь 26 марта - до этого из-за технических проблем пограничный контроль по-прежнему будет действовать.