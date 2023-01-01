"Он виновен". Экс-прокурор по делу Милошевича считает, что Путина нужно судить за военные преступления

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, EPA

Британский прокурор Джефри Найс, который сотрудничал с Международным трибуналом по бывшей Югославии, сказал в интервью Би-би-си, что президент России Владимир Путин должен быть привлечен к ответственности за военные преступления в ходе войны в Украине.

Найс, который с 1998 по 2006 год был главным прокурором по делу бывшего сербского лидера Слободана Милошевича, заявил радиостанции BBC Radio 4, что обвинения против Путина "совершенно очевидны". "Это преступления против человечности, потому что гражданские цели ни в коем случае нельзя бомбить или как-либо еще подвергать нападению", - считает Найс.

"Нет никаких сомнений в том, что командная цепочка ведет непосредственно к Путину. Это его солдаты. Как минимум, он знает о том, что происходит, из телевизионных сообщений - как и все мы. Но он не приказал [своим военным] вернуться, чтобы расследовать очевидные преступления. Он виновен", - считает Найс.

Найс выразил удивление, что прокуроры и политики не "формулируют это намного более свободно и открыто", и предположил, что Путин может в будущем получить иммунитет от судебного преследования в рамках возможной сделки по окончанию войны в Украине. "Международный уголовный суд, к юрисдикции которого относится Украина, пока не сделал каких-либо заявлений об ответственности Путина за это преступление", - сказал при этом Найс.

Автор фото, China Tribunal HO Подпись к фото, Джефри Найс принимал участие в работе независимого трибунала по преступлениям в Китае

"Возникает вопрос, почему прокурор с этим не спешит. Может быть он считает (или же его заставили так считать), что отсутствие обвинений против Путина несет политические выгоды?" - продолжает он. "Политические выгоды - это урегулирование. Вполне возможно, что кто-то другой, не украинцы, составят проект политического соглашения, в котором будет пункт о том, что Путина нельзя судить. Это ужасающая перспектива, она будет означать, что народ Украины полностью лишится правосудия".

По мнению Найса, особенно важно судить именно Путина, а не отдельных офицеров, поскольку таким образом "моральная ответственность будет установлена на самом первом этапе, и потом ее нельзя будет подвергнуть сомнению или изменить".

Найс добавил, что с его точки зрения, суд может начаться "хоть завтра", и его должны вести украинцы - и на украинском языке. При этом присутствие в суде самого Путина, по мнению бывшего прокурора, не обязательно.

Поиск доказательств

Международный уголовный суд (МУС) начал расследование преступлений во время войны в Украине в начале марта 2022 года, вскоре после начала войны. Его представители неоднократно утверждали, что всеми силами пытаются добиться того, чтобы виновные понесли ответственность.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Прокурор Международного уголовного суда Карим Ахмад Хан посетил Киев в апреле 2022 года

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

В ответ на утверждения Найса МУС заявил, что его прокурор Карим Хан работает в Украине, собирая свидетельства военных преступлений, и он намерен выписать ордеры на арест виновных, когда для этого появится достаточно доказательств.

"Любые утверждения, что на офис прокурора или самого прокурора оказывается стороннее давление или влияние с целью задержать расследования или другие действия, не соответствуют действительности", - сказано в заявлении суда.

Российские власти неоднократно отвергали обвинения в совершении военных преступлений. Несмотря на многочисленные свидетельства обратного, в том числе зафиксированные международными организациями, Москва продолжает утверждать, что наносит удары только по военным объектам.

Некоторые страны и организации, в том числе Украине призывают создать специальный международный трибунал для расследования военных преступлений, предположительно, совершенных Россией во время вторжения в Украину.

"Как страна, участвовавшая в создании Международного уголовного суда, Великобритания готова оказать необходимую техническую поддержку для вынесения обвинительных приговоров", - заявил в марте 2022 года бывший тогда министром юстиции Великобритании Доминик Рааб. "Любой российский лидер и офицер, отдающий преступные приказы, должен знать, что ему грозит скамья подсудимых и, в конечно счете, тюрьма", - предупредил Рааб.

Что такое МУС

Международный уголовный суд был создан 20 лет назад, он расследует геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступления агрессии. Перед ним нет иммунитета ни у кого, в том числе у глав государств.

Суд занимается расследованием дел о военных преступлениях, преступлениях против человечности и случаях геноцида, входящих в его юрисдикцию, но только если они произошли после 2002 года.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Визит главного прокурора Международного уголовного суда в Бучу состоялся в тот момент, когда фронт сдвинулся на восток, и появились новые свидетельства преступлений, совершенных против местных жителей

Единственное наказание, которое суд может назначить обвиняемому, - лишение свободы. При этом важно, что МУС не рассматривает дела заочно, и для начала рассмотрения дела ему нужно сначала задержать обвиняемого.

При этом суд может расследовать только преступления на территории или с участием граждан стран, которые ратифицировали Римский статут - документ, который лег в основу этого органа. На данный момент это чуть более 120 стран-членов ООН.

Римский статут Международного уголовного суда Россия в 2000 году подписала, но не ратифицировала. А в 2016 году МИД РФ по распоряжению президента Путина уведомил ООН об отказе России участвовать в этом соглашении - после того, как аннексия Крыма была признана оккупацией.

Россия - не первая страна, подписавшая Римский статут, но затем отозвавшая свою подпись, так и не ратифицировав его. Так, уже через два года после начала работы суда свою подпись под договором отозвали США.

Украина также не подписала Римский статут.

Кроме того, суд принимает к рассмотрению дела, только если государство, где совершено преступление (или гражданином которого является подозреваемый), не может или не хочет само расследовать дело.

Тем не менее из этого правила есть исключения. МУС может взяться за расследование в случае, если юридическая система какого-либо государства не соответствует международным стандартам, или если оно пытается защитить обвиняемого.