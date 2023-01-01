Лула да Силва принял присягу президента Бразилии. Проигравший ему Жаир Болсонару улетел в США

28 минут назад

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Автор фото, Reuters

Сегодня в столице Бразилии проходит инаугурация Луиса Инасиу Лулы да Силва на пост президента, посмотреть на которую собрались толпы людей. Лула принял президентскую присягу в Конгрессе. В стране царит карнавальное настроение, десятки тысяч людей вышли на улицы бразильской столицы.

Это не первое президентство ветерана бразильской политики, которого здесь чаще называют просто Лула, он уже возглавлял страну между 2003 и 2010 годами и вновь добился высшего поста страны, победив на октябрьских выборах Жаира Болсонару.

Болсонару на инаугурации соперника не присутствует. Еще в пятницу он улетел во Флориду, предварительно попрощавшись со своими сторонниками со слезами на глазах.

Перед вылетом он разместил в соцсетях видео, в котором сказал, что "битвы проиграны, но войну мы не проиграем".

Автор фото, Reuters

Бывший президент также призвал своих сторонников не устраивать беспорядков, но показать, что они уважают нормы конституции.

Сторонники победившего Лулы, наряженные в красные цвета созданной и возглавляемой им Рабочей партии, стали собираться перед зданием Конгресса с раннего утра.

Для них сегодняшний день - это не просто официальное мероприятие, но и праздник, на котором выступают более 60 известных артистов, включая легендарного певца и композитора Мартиньо да Вила.

Выступления идут на двух гигантских сценах, украшенных бразильскими флагами. Этот музыкальный фестиваль получил название Lulapalooza (слегка измененное название ежегодного чикагского фестиваля Lollapalooza).

Автор фото, EPA Подпись к фото, Среди главных критиков соперника Лулы Жаира Болсонару - представители коренного населения Бразилии

Собравшиеся на инаугурацию сторонники нового президента настроены празднично. "Любовь победила ненависть" - было написано на одном из плакатов. "Бразилии нужны перемены", - сказала Би-би-си одна женщина, стоявшая в очереди на воскресные торжества.

А Джулиана Баррето из штата Пернамбуку, где родился Лула, заявила, что на сегодняшний день Бразилия находится в бедственном положении и с этим надо что-то делать.

Автор фото, Reuters

Официальные мероприятия начались с того, что Лула и новый вице-президент Джеральдо Алкмин проехали по улицам столицы страны, Бразилиа, в открытой машине.

Инаугурация проходит в обстановке повышенных мер безопасности.

Как сообщается, мужчина со взрывным устройством и ножом был задержан при попытке проникнуть на эспланаду у дворца Планальто, резиденции президента.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Несмотря на повышенные меры безопасности, Лула и новый вице-президент Джеральдо Алкмин проехали по улицам столицы в открытой машине

Последние дни перед инаугурацией Лула и Алкмин занимались тем, что выбирали новых членов кабинета и назначали своих сторонников на посты в ключевые государственные предприятия.

Например, главой министерства окружающей среды и климата была назначена Марина Силва, одна из наиболее известных климатических активистов страны. Считается, что она будет отвечать за выполнение предвыборного обещания Лулы добиться "нулевой вырубки лесов" в Амазонии к 2030 году.