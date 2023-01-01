"Вышли на Пикадилли": красочный новогодний парад в Лондоне в фотографиях

час назад

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Автор фото, PA Media Подпись к фото, В этом году участники парада щеголяли в перьях и блестках. Улыбок тоже хватало

1 января в центре Лондона прошел первый за три года полноценный новогодний парад.

Это шествие проводится регулярно с 1987 года. На этот раз в нем приняли участие более 8000 исполнителей.

Вдоль маршрута выстроились зрители, которых набралось более 500 тысяч человек. В 2021 году традиционное мероприятие было отменено из за пандемии Covid-19.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, В параде приняли участие актеры из более чем 20 стран

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что для встречи Нового года нет места, лучше Лондона.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Парад продолжался три часа и прошел по самому центру Лондона, включая улицу Риджент-стрит и Трафальгарскую площадь

В прошлом году парад прошел на временной открытой арене, вход на которую был только по билетам. Общее число зрителей составило всего 600 человек. Это было связано с ограничениями из-за пандемии, которые действовали и в самом Лондоне, и в других странах.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, В шествии приняли участия "Жемчужные короли и королевы". Эта традиция идет с начала века, когда люди, занимавшиеся сбором денег на благотворительность, нашивали на свою одежду множество пуговиц и перламутра, чтобы привлечь к себе внимание. Сегодня существует несколько "жемчужных" сообществ, каждое из которых организовано при одной из церквей в центральном Лондоне. Они до сих пор занимаются сбором пожертвований

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Участники воскресного парада явно не чурались масштабных декораций, стараясь наверстать три упущенных года

Автор фото, TOBY MELVILLE

В этом году шествие прошло по всему центральному Лондону. Маршрут начинался на улице Пикадилли, по которой участники дошли до одноименной площади и, обойдя Риджент-стрит и улицу Сент-Джеймс, закончили процессию в Вестминстере.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Холодная погода не остудила энтузиазм оркестрантов на Пикадилли

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Похоже, что все участники сообща решили, что материала на костюмы жалеть не стоит

Трудно было сказать, кому было веселее: участникам или зрителям.

Директор парада Джо Боун сказал, что в этом году этот праздник поможет исправить настроение всем, по кому ударило подорожание стоимости жизни.

"Сегодня мы все вместе", — сказал он. "Парадом могут полюбоваться все жители Лондона, а по телевизору его могут увидеть люди по всему миру. Это - наш подарок Лондону", - добавил Боун.