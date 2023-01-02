Фото: католики всего мира прощаются с Бенедиктом XVI

Решение оставить папский престол было связано с ухудшающимся здоровьем понтифика.
Похороны Бенедикта XVI состоятся в четверг, 5 января.
Сейчас верующие могут проститься с бывшим понтификом в соборе Святого Петра в Ватикане. Собор будет открыт для прощания с Бенедиктом XVI три дня, ворота храма будут закрываться в 19:00 по местному времени.
На рассвете в понедельник очередь из желающих проститься с Бенедиктом XVI протянулась через всю площадь Святого Петра.
Список гостей, приглашенных на похороны, еще не опубликован. Известно только, что приедут делегации Италии и родной для бывшего понтифика Германии.
Пресс-секретарь Ватикана Матео Бруни ранее сказал, что Бенедикт XVI перед смертью выразил желание, чтобы его похороны были простыми и скромными.
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