Фото: католики всего мира прощаются с Бенедиктом XVI

2 января 2023, 11:50 GMT Обновлено 7 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Бенедикт XVI приветствует верующих с балкона собора Святого Петра в Ватикане - в день своего избрания на папский престол, 19 апреля 2005 года

Десятки тысяч верующих, как ожидается, придут проститься с бывшим понтификом Бенедиктом XVI в собор Святого Петра в Ватикане. Бенедикт XVI скончался в канун Нового года в возрасте 95 лет.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Прощание с Бенедиктом XVI в соборе Святого Петра

В 2013 году он стал первым понтификом за почти 600 лет, отрекшимся от папского престола по собственному желанию. в 1415 году подобным образом поступил Григорий XII.

Решение оставить папский престол было связано с ухудшающимся здоровьем понтифика.

Похороны Бенедикта XVI состоятся в четверг, 5 января.

Сейчас верующие могут проститься с бывшим понтификом в соборе Святого Петра в Ватикане. Собор будет открыт для прощания с Бенедиктом XVI три дня, ворота храма будут закрываться в 19:00 по местному времени.

На рассвете в понедельник очередь из желающих проститься с Бенедиктом XVI протянулась через всю площадь Святого Петра.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, С самого раннего утра к собору Святого Петра в Ватикане идут верующие, желающие проститься с Бенедиктом XVI.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Очередь из желающих проститься с Бенедиктом XVI внутри собора Святого Петра

Автор фото, EPA

Список гостей, приглашенных на похороны, еще не опубликован. Известно только, что приедут делегации Италии и родной для бывшего понтифика Германии.

Пресс-секретарь Ватикана Матео Бруни ранее сказал, что Бенедикт XVI перед смертью выразил желание, чтобы его похороны были простыми и скромными.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Похороны Бенедикта XVI состоятся 5 января

Автор фото, EPA Подпись к фото, У многих пришедших проститься с Бенедиктом XVI в руках его портреты

Автор фото, EPA

Автор фото, EPA

Автор фото, EPA Подпись к фото, О Бенедикте XVI вспоминают и молятся католики всего мира. Священник в храме Святой Девы Марии в польском городе Ченстохова произносит слова в память о почившем.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Свечи на площади папы Бенедикта в родной для бывшего понтифика Баварии (на фото - город Альтэттинг)

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Верующие оставляют записи в книге в память о Бенедикте XVI в кафедральном соборе города Фрайзинг (Бавария)

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Бенедикт XVI во время своего визита в Польшу в мае 2006 года посетил бывший нацистский лагерь смерти Освенцим. Там Бенедикт XVI молился в камере, где ожидал смерти святой Максимилиан Колбе

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Бенедикт XVI в день своего избрания на папский престол (19 апреля 2005 года) благословляет верующих с балкона собора Святого Петра в Ватикане

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