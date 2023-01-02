Актер Джереми Реннер в критическом состоянии из-за травм, которые он получил, расчищая снег у дома

час назад

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Автор фото, Reuters

Актер марвеловской вселенной Джереми Реннер, наиболее известный по роли супергероя "Соколиный глаз" (Hawkeye), находится в критическом, но стабильном состоянии в больнице. Он получил травмы, когда расчищал снег на своем ранчо недалеко от Рино в штате Невада.

Представитель актера заявил, что в воскресенье 51-летнего Реннера на вертолете доставили в больницу, где он "получает должный уход".

"Мы можем подтвердить, что Джереми сейчас в критическом, но стабильном состоянии после несчастного случая, связанного с погодными условиями - он получил травмы, расчищая снег в воскресенье", - заявил представитель актера изданию The Hollywood Reporter.

Что именно случилось, и какие травмы Реннер получил во время расчистки снега, не сообщается.

Известно, что на днях десятки человек в США погибли из-за "снежной бури века", которую синоптики называют "циклон-бомба" или взрывной циклон.

Шторм с сильными морозами и обильными снегопадами настиг жителей обширной территории от Канады на севере до Рио-Гранде на юге. В результате аномальных погодных условий в США и Канаде погибло не менее 56 человек. В 12 штатах США действовало предупреждение об экстремальных погодных условиях.

У Реннера есть ранчо у озера Тахо в горах Сьерра-Невада. В результате снежной бури в этом регионе 35 тысяч домов остались без электричества.

За несколько дней до этого сам актер опубликовал в своем "Инстаграме" фото, сделанное возле дома после снегопада с подписью "Снегопады на озере Тахо - это вам не шутка".

Представитель актера сообщил, что в инциденте больше никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего изучает группа по расследованию крупных происшествий в офисе шерифа округа Уошо.

Джереми Реннер больше всего известен по роли "Соколиного глаза" (Hawkeye) в серии фильмов о супергероях киновселенной Marvel.

Он также был номинирован на "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Повелитель бури", снимался в "Афера по-американски", "Миссия невыполнима: Протокол призрак" и "Эволюции Борна".

Реннер также был номинирован на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана за роль в фильме "Город".