Фото: бразильцы прощаются с Пеле

час назад

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Автор фото, EPA

Бразилия прощается с национальным кумиром, легендой мирового футбола Пеле. К стадиону Сантос Урбано Кальдейра выстроились длинные очереди желающих отдать дань уважения королю футбола.

Автор фото, Reuters

Эдсон Арантиш ду Насименту Пеле скончался в минувший четверг после продолжительной борьбы с раком.

В Бразилии, где Пеле был при жизни объявлен национальным достоянием, после его смерти объявили трехдневный траур, а в понедельник на стадионе его родного клуба "Сантос" проходит церемония прощания.

Автор фото, Reuters

Процессия с телом Пеле проехала по улицам с эскортом автомобилей. Вдоль всего пути следования гроб провожали тысячи поклонников, ожидавших заранее на обочинах дороги.

После этого гроб вынесли на поле стадиона, где на одной стороне трибун был растянут огромный баннер с надписью "Да здравствует король!"

Автор фото, Getty Images

Гроб несли, в частности, сын Пеле Эрдиньо и знаменитый бразильский футболист Зе Роберто, некоторое время также игравший в клубе "Сантос".

Автор фото, Reuters

Стадион украсили флагами, венками, цветами и плакатами. Очередь из поклонников, желающих проститься с кумиром, начала выстраиваться у входа на стадион за несколько часов до начала церемонии.

Автор фото, Reuters

100-летняя мать Пеле, у которой плохо со здоровьем, тоже приехала на стадион проститься с любимым сыном. Была у гроба и супруга футболиста, его третья жена Марсия Аоки, на которой он женился в июле 2016 года.

Автор фото, Getty Images