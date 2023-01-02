Фото: бразильцы прощаются с Пеле
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Бразилия прощается с национальным кумиром, легендой мирового футбола Пеле. К стадиону Сантос Урбано Кальдейра выстроились длинные очереди желающих отдать дань уважения королю футбола.
Эдсон Арантиш ду Насименту Пеле скончался в минувший четверг после продолжительной борьбы с раком.
В Бразилии, где Пеле был при жизни объявлен национальным достоянием, после его смерти объявили трехдневный траур, а в понедельник на стадионе его родного клуба "Сантос" проходит церемония прощания.
Процессия с телом Пеле проехала по улицам с эскортом автомобилей. Вдоль всего пути следования гроб провожали тысячи поклонников, ожидавших заранее на обочинах дороги.
После этого гроб вынесли на поле стадиона, где на одной стороне трибун был растянут огромный баннер с надписью "Да здравствует король!"
Гроб несли, в частности, сын Пеле Эрдиньо и знаменитый бразильский футболист Зе Роберто, некоторое время также игравший в клубе "Сантос".
Стадион украсили флагами, венками, цветами и плакатами. Очередь из поклонников, желающих проститься с кумиром, начала выстраиваться у входа на стадион за несколько часов до начала церемонии.
100-летняя мать Пеле, у которой плохо со здоровьем, тоже приехала на стадион проститься с любимым сыном. Была у гроба и супруга футболиста, его третья жена Марсия Аоки, на которой он женился в июле 2016 года.
Проститься с Пеле пришел и президент ФИФА Джанни Инфантино. "Мы… хотим призвать все страны в мире назвать один из своих футбольных стадионов именем Пеле", - заявил он.