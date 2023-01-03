Ультраправый министр нового правительства Израиля посетил Храмовую гору. Палестинцы возмущены

40 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, @itamarbengvir Подпись к фото, Итамар Бен-Гвир на раз заявлял, что хочет изменить правила, запрещающие иудеям молиться на Храмовой горе

Новый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, выступающий за ужесточение политики в отношении палестинцев, посетил комплекс на Храмовой горе в Иерусалиме, вызвав протесты среди мусульманского населения, оценивших этот визит как "беспрецедентную провокацию".

Комплекс Храмовой горы в Старом городе в Восточном Иерусалиме занимает площадь в 35 акров (около 14 га). Для иудеев это наиболее почитаемое место, где в древности располагались сначала Первый, а затем и Второй библейский храм. Оба святилище были до основания разрушены тысячи лет назад, но для верующих евреев Храмовая гора остается "местом божественного присутствия".

Мусульмане же называют вершину холма Харам аль-Шариф ("Благородное святилище"), связывая его, в частности, с путешествием пророка Мохаммеда из Мекки в Иерусалим, где основатель ислама, как считают его последователи, вознесся на небеса.

По договору 1994 года обе расположенные на территории комплекса мечети находятся на попечении Иордании, и молиться там имеют право только мусульмане. Поэтомук визит на гору высокопоставленного иудея палестинцы рассматривают как попытку изменить хрупкий статус-кво.

С приходом к власти в Израиле нового националистического правительства напряженность в отношениях жителей страны с палестинцами снова усилилась.

Визит Бен-Гвира стал первым появлением министра на публике в новом статусе: формально новое правительство Биньямина Нетаньяху было приведено к присяге меньше недели назад.

Бен-Гвир, возглавляющий партию "Оцма Иегудит" ("Еврейская сила"), уже не раз заявлял о намерении разрешить молиться на Храмовой гореи иудеям, уравнях их таким образом в правах с мусульманами.

"Храмовая гора открыта для всех", - написал он в "Твиттере", сопроводив этот пост собственной фотографией на территории комплекса в окружении охраны.

Палестинское дипломатическое ведомство резко раскритиковало 15-минутный визит, назвав его "штурмом мечети Аль-Акса экстремистским министром Бен-Гвиром", что расценивается палестинцами как "беспрецедентная провокация и опасная эскалация конфликта".

В военизированной исламистской группировке ХАМАС, с 2007 года находящейся у власти в секторе Газа, поездку министра и вовсе сочли преступной. Как сообщает Франс пресс, пресс-секретарь поклялся, что это место "останется местом палестинским, арабским, исламским".

В мае 2021 года напряженность в отношениях с Израилем по поводу Храмовой горы и правил ее посещения переросла в столкновения палестинцев с израильскими силами безопасности. ХАМАС обстрелял территорию Иерусалима ракетами, что спровоцировало 11-дневный конфликт с Израилем.