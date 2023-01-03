Раллийный гонщик Кен Блок погиб в аварии на снегоходе

час назад

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Автор фото, Getty Images

Легенда американского автоспорта и звезда YouTube Кен Блок погиб в аварии на снегоходе в штате Юта в возрасте 55 лет.

Блок участвовал в раллийных сериях Rally America и Global Rallycross, а широкую известность впоследствии получил благодаря своей серии видеороликов "Джимхана" на YouTube.

Ролики, в которых Блок проходит сложные трассы джимханы, управляя машиной с удивительной точностью, принесли ему два миллиона подписчиков.

Блок также стал одним из основателей бренда одежды для скейтбордистов DC Shoes.

Hoonigan Industries, еще одна принадлежавшая ему компания по производству одежды, в заявлении в понедельник подтвердила смерть своего основателя.

"Кен был провидцем, первопроходцем и иконой. И самое главное - отцом и мужем. Его будет невероятно не хватать," - говорится в заявлении.

По данным местной полиции, Блок ехал на снегоходе по крутому склону в округе Васатч, штат Юта, когда машина перевернулась и накрыла его. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Блок участвовал в ралли с 2005 года, в свой первый сезон он стал "новичком года" в Rally America, а затем завоевал медали в X Games и призовое место в чемпионате мира по ралли-кроссу.

Он также участвовал в других видах спорта, включая мотокросс, скейтбординг и сноубординг.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сложные трассы джимханы требуют исключитльно точного управления автомобилем. Кен Блок еще сделал из этого и увлекательное шоу

Он дважды принимал участие в программе Top Gear на Би-би-си, а также появился в четырех гоночных видеоиграх от компании EA Sports.

Американская ассоциация ралли заявила, что она "потрясена" известием о кончине Блока.

"Он оказывал огромное влияние на все, к чему прикасался, включая глобальный мир ралли", - говорится в заявлении ассоциации.

Бывший британский гонщик Формулы-1 и чемпион мира Дженсон Баттон назвал его "талантом, который сделал очень много для нашего спорта".

Гонщик Nascar Xfinity Series Райан Варгас сказал, что видеоролики Блока "сформировали мою личность и интерес к автомобилям".