Раллийный гонщик Кен Блок погиб в аварии на снегоходе
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Легенда американского автоспорта и звезда YouTube Кен Блок погиб в аварии на снегоходе в штате Юта в возрасте 55 лет.
Блок участвовал в раллийных сериях Rally America и Global Rallycross, а широкую известность впоследствии получил благодаря своей серии видеороликов "Джимхана" на YouTube.
Ролики, в которых Блок проходит сложные трассы джимханы, управляя машиной с удивительной точностью, принесли ему два миллиона подписчиков.
Блок также стал одним из основателей бренда одежды для скейтбордистов DC Shoes.
Hoonigan Industries, еще одна принадлежавшая ему компания по производству одежды, в заявлении в понедельник подтвердила смерть своего основателя.
"Кен был провидцем, первопроходцем и иконой. И самое главное - отцом и мужем. Его будет невероятно не хватать," - говорится в заявлении.
По данным местной полиции, Блок ехал на снегоходе по крутому склону в округе Васатч, штат Юта, когда машина перевернулась и накрыла его. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
Блок участвовал в ралли с 2005 года, в свой первый сезон он стал "новичком года" в Rally America, а затем завоевал медали в X Games и призовое место в чемпионате мира по ралли-кроссу.
Он также участвовал в других видах спорта, включая мотокросс, скейтбординг и сноубординг.
Он дважды принимал участие в программе Top Gear на Би-би-си, а также появился в четырех гоночных видеоиграх от компании EA Sports.
Американская ассоциация ралли заявила, что она "потрясена" известием о кончине Блока.
"Он оказывал огромное влияние на все, к чему прикасался, включая глобальный мир ралли", - говорится в заявлении ассоциации.
Бывший британский гонщик Формулы-1 и чемпион мира Дженсон Баттон назвал его "талантом, который сделал очень много для нашего спорта".
Гонщик Nascar Xfinity Series Райан Варгас сказал, что видеоролики Блока "сформировали мою личность и интерес к автомобилям".
У Блока остались жена и трое детей.
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