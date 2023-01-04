Тесты и карантин: Китай открывает границы, мир снова вводит антиковидные меры

41 минуту назад

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Власти по всему миру вводят или рассматривают возможность введения ограничений для прибывающих из Китая в связи с резким ростом в этой стране числа инфицированных коронавирусом после отхода от политики "нулевого ковида".

Более десятка стран уже ввели обязательное тестирование приезжающих из Китая, ссылаясь на отсутствие прозрачности в поступающей из Пекина ковидной статистике.

Китай, который переживает резкий всплеск заболеваемости после отмены в стране большинства суровых антиковидных мер, назвал обязательное тестирование прибывших из Китая дискриминационным и неприемлемым и пообещал принять ответные меры.

Беспокойство в Европе

Комитет по безопасности здравоохранения Европейского союза во вторник заявил, что страны-члены ЕС согласовали "скоординированный подход" к изменению эпидемиологической ситуации.

Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес сообщила, что сейчас комитет работает над целевыми мерами, включая тестирование авиапассажирова из Китая перед вылетом, анализ грязной воды из прибывающих из Китая авиалайнеров а также усиление мониторинга ситуации с вирусом в самих странах Европы.

В среду состоится кризисное совещание по этому вопросу, на котором будет окончательно решено, какие именно меры будут приняты по этому поводу во всех странах Евросоюза.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Во французских аэропортах уже начали действовать центры тестирования прилетающих из Китая

Европейская комиссия пообещала "следовать исключительно научно обоснованному подходу", отметив низкую вероятность распространения из Китая новых вариантов коронавируса.

По всей видимости, распространять программы тестирования приезжающих, введенные Францией, Испанией и Италией в ответ на стремительный рост числа заражений в Китае, на все страны-члены ЕС комиссия все же не станет.

Окончательное решение по этому вопросу, скорее всего, будет принято в среду на очередной расширенной встрече европейских лидеров. По некоторым сообщениям, вместо этого Кириакидес предложила тестировать всех прибывающих в ЕС китайцев перед вылетом, и подавляющее большинство европейских чиновников, принимающих участие в переговорах, поддерживает эту идею.

После "нулевого ковида"

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Оценить масштаб поднявшейся в Китае ковидной волны пока сложно даже приблизительно, особенно учитывая довольно скептическое отношение западных экспертов к точности китайской статистики.

После отмены строгих ограничений в рамках политики "нулевого ковида" в декабре 1,4-миллиардное население страны, сидевшее в строгой изоляции с момента обнаружения вируса, то есть на протяжении почти трех лет, теперь столкнулось с инфекцией, практически не имея к ней естественного иммунитета.

Многие похоронные бюро и больницы говорят, что сильно перегружены, а международные эксперты в области здравоохранения прогнозируют, что в этом году избыточная смертность в Китае составит не менее миллиона человек. При этом похоронная отрасль в стране парализована, отмечает Блумберг: в Пекине и Шанхае, например, кремацию погибшего родственника можно заказать не раньше середины января.

При этом официальная статистика смертности от вируса в Китае утверждает, что ежедневно по всей стране инфекция уносит не больше пяти жизней.

Во вторник представители Всемирной организации здравоохранения, обеспокоенные точностью китайских данных о распространении ковида, встретились с китайскими учеными.

ВОЗ предложила китайским врачам представить подробные данные о распространении вируса, госпитализациях, смертях и вакцинации.

Смертей - не единицы, а тысячи?

В декабре агентство Рейтер сообщило, что с момента отхода от политики "нулевого ковида" после массовых протестов в ноябре никакой информации о новых случаях госпитализации заболевших ковидом жителей Китая по официальным каналам в ВОЗ не поступало.

В итоге немало экспертов в области здравоохранения задаются вопросом, а не скрывает ли Пекин масштабы вспышки инфекции.

Во вторник китайские власти сообщили еще о пяти погибших от ковида. Таким образом, по официальной информации властей, за почти три года с начала пандемии в самой густонаселенной стране мира от вируса скончалось в общей сложности 5258 человек - что по сравнению со статистикой других стран неправдоподобно мало.

Аналитики британской компании Airfinity, занимающейся сбором данных о состоянии здоровья, считают, что в реальности от ковида в Китае умирают до 9000 человек ежедневно.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пациенты, в основном пожилые люди с симптомами ковида, переполнили холл одного из зданий больницы Чанхай в Шанхае,

Пекин, в свою очередь, называет осторожно-недоверчивое отношение к своей статистике политически мотивированным и в целом попыткой приуменьшить достижения страны в борьбе с вирусом. Китайские власти также утверждают, что вводимые в мире новые правила тестирования для китайских граждан неразумны и не имеют под собой научной основы.

С 8 января Китай также перестанет требовать от прибывающих путешественников прохождения карантина, хотя протестироваться на ковид перед началом путешествия посетители страны будут по-прежнему обязаны.

Китайские туристы возвращаются

Несмотря на ограничения, введенные в отношении прибывающих из Китая уже в нескольких странах, интерес к туристам из самой густонаселенной и стремительно богатеющей страны мира растет, сообщают китайские государственные СМИ.

До начала пандемии китайские туристы тратили за рубежом свыше 250 млрд долларов ежегодно.

В последние дни количество бронирований международных рейсов из Китая выросло по сравнению с прошлым годом почти в 2,5 раза, сообщила государственная газета China Daily со ссылкой на данные туристической платформы Trip.com.

Количество рейсов в Китай и из Китая все еще невелико по сравнению с доковидными временами. Однако китайские власти утверждают, что собираются увеличить количество международных рейсов, чтобы облегчить людям возможность путешествовать.

Например, по оценкам властей Таиланда, в начавшемся году страну посетят не менее пяти миллионов китайских туристов. В 2019 году Таиланд посетили более 11 миллионов китайцев - это треть всех приезжавших в страну туристов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Китайские авиакомпании планируют увеличить число рейсов, как внутренних, так и международных

Однако увеличение числа путешественников из Китая может создать проблемы в принимающих странах.

Южная Корея, которая в понедельник также начала тестировать приезжающих из Китая на коронавирус, заявила, что свыше 20% сданных тестов показали положительный результат.

Новый вариант?

Страны, которые ввели меры по тестированию, включая США и Францию, выразили опасения, что огромное количество потенциальных случаев ковида среди 1,4-миллиардного населения Китая позволит вирусу мутировать и приведет к появлению новых вариантов.

Агентство ЕС по здравоохранению на прошлой неделе назвало тесты на путешественников из Китая "неоправданными", учитывая высокий уровень иммунитета в Европе, однако Франция, Италия и Испания уже начали требовать от приезжих результаты анализов.

Французский эпидемиолог Махмуд Зурейк в интервью агентству Франс пресс заверил, что такие меры "оправданы, если по стране прокатится беспрецедентная волна вируса: сложно позволить самолету приземлиться, ничего не предпринимая, когда у каждого второго человека на борту положительный тест".

Однако такие меры будут полезны только в том случае, если применять их будут по всей Европе, как минимум - на территории Шенгенской зоны свободного передвижения, считает он.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Больницы в Китае уже работают с полной загрузкой

Все эти опасения небезосновательны: в последние месяцы появился целый ряд различных подвариантов "Омикрона".

Китайские эксперты в области здравоохранения недавно заявили, что в Пекине наиболее распространены варианты BA.5.2 и BF.7, но в западных странах оба они уже успели уступить место новым, более заразным.

Поэтому даже если эти образцы вируса и попадут в западные страны из Китая, пограничный контроль уж точно не окажет большого влияния на их распространение, считает профессор медицины Университета Восточной Англии Пол Хантер.

Наибольшую тревогу эпидемиологов вызывает новый вариант "Омикрона" XBB.1.5, обнаруженный в США.

С середины декабря, согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, доля XBB.1.5 от общего числа новых диагнозов выросла в четыре с лишним раза (с менее чем 10% - до более чем 40%).

Эволюционный биолог бельгийского Университета Левена Том Венселерс полагает, что тестирование случайной выборки приезжих со всего мира, вероятно, окажется более полезным, чем прицельная проверка здоровья только китайских путешественников.

Антиковидные меры в мире

Начиная с 5 января, Соединенные Штаты введут обязательные тесты на ковид для всех авиапассажиров из Китая, Гонконга и Макао в возрасте от двух лет и старше.

С 5 января в Великобритании от пассажиров из Китая будет требоваться отрицательный результат теста на ковид.

Франция потребует от путешественников из Китая предъявлять отрицательный результат теста на ковид, сделанного менее чем за 48 часов до вылета. Начиная с 1 января, Франция проводит выборочные ПЦР-тесты на ковид у прибывающих из Китая.

С 5 января путешественники из Китая в Австралию тоже должны будут предъявлять отрицательный тест на ковид.

Индия обязала предъявлять отрицательный тест на ковид прилетающих из Китая, Гонконга, Японии, Южной Кореи, Сингапура, Таиланда и Японии. При наличии симптомов ковида или положительного теста пассажиры из этих стран будут направляться в карантин.

Авиапассажиры, прибывающие в Канаду из Китая, должны сдать отрицательный тест на ковид не позднее, чем за два дня до вылета.

С 8 января Япония ужесточит меры пограничного контроля для путешественников из Китая. Дополнительные меры будут требовать отрицательных результатов теста на коронавирус у пассажиров прямых рейсов из Китая перед посадкой. Те, у кого тест окажется положительным, должны будут находиться в карантине в течение семи дней.

Италия требует тесты от всех прилетающих из Китая. Главный аэропорт Милана, Мальпенса, уже начал тестировать пассажиров, прибывающих из Пекина и Шанхая.

Испания потребует от путешественников из Китая отрицательный тест на ковид или полный курс вакцинации.

Малайзия будет проверять всех прибывающих на наличие симптомов и тестировать сточные воды с самолетов, прибывающих из Китая, на наличие коронавируса.

С 1 января все пассажиры прямых рейсов из Китая в Тайвань, а также пассажиры, прибывающие на прибрежные острова по морю, должны сделать ПЦР-тест по прибытии.

Южная Корея потребует от путешественников из Китая, Макао и Гонконга предъявлять отрицательные результаты тестов на ковид, сделанных перед отъездом.

Марокко ввело запрет на въезд в страну из Китая, независимо от национальности, с 3 января.

С 3 января Катар требует от путешественников, прибывающих из Китая, предъявить отрицательный результат теста на ковид, сделанный в течение 48 часов после вылета.