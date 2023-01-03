Фото: похороны Пеле в Бразилии
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Десятки тысяч бразильцев вышли на улицы Сантоса, города в административном регионе Сан-Паулу, чтобы проститься с легендой бразильского футбола Пеле.
Сам Пеле хотел, чтобы его похоронили именно в этом городе, на небольшом частном кладбище, из которого виден стадион "Сантос". Похороны прошли в соответствии с пожеланиями футболиста.
Прощание с Пеле два дня проходило на стадионе "Сантос", за это время на стадион пришли свыше 150 тыс. человек.
Простился с Пеле и вновь избранный президент страны Лула да Силва, хорошо его знавший.
"И в моменты своей славы, и когда он встречался с английской королевой, и когда получал свои награды, Пеле был таким же парнем, как и тогда, когда он давал интервью или общался с детьми", - сказал президент, вспоминая о великом футболисте.
Лула да Силва прибыл на стадион вместе с супругой, первой леди Бразилии Розанжелой да Силва. После прибытия главы государства на стадионе прошла поминальная месса.
После поминок гроб с телом провезли по улицам города Сантос, и затем катафалк отправился на кладбище для небольшой семейной церемонии.
Процессия, которая, как и просил покойный, была очень скромной, прошла по улицам города мимо дома Пеле, где сейчас живет его мать Селесте Арентес, которой 100 лет.
Пеле скончался 29 декабря 2022 года на 82-м году жизни после продолжительной болезни. В последние годы он проходил курс лечение от рака.
Семья Пеле попросила "Сантос" навсегда закрепить за ним 10-й номер, под которым великий футболист играл за этот клуб, и больше не выдавать его другим игрокам. Клуб рассматривает эту просьбу.