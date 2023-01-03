Фото: похороны Пеле в Бразилии

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, EPA

Десятки тысяч бразильцев вышли на улицы Сантоса, города в административном регионе Сан-Паулу, чтобы проститься с легендой бразильского футбола Пеле.

Сам Пеле хотел, чтобы его похоронили именно в этом городе, на небольшом частном кладбище, из которого виден стадион "Сантос". Похороны прошли в соответствии с пожеланиями футболиста.

Автор фото, Reuters

Автор фото, Reuters

Прощание с Пеле два дня проходило на стадионе "Сантос", за это время на стадион пришли свыше 150 тыс. человек.

Простился с Пеле и вновь избранный президент страны Лула да Силва, хорошо его знавший.

"И в моменты своей славы, и когда он встречался с английской королевой, и когда получал свои награды, Пеле был таким же парнем, как и тогда, когда он давал интервью или общался с детьми", - сказал президент, вспоминая о великом футболисте.

Автор фото, Reuters

Лула да Силва прибыл на стадион вместе с супругой, первой леди Бразилии Розанжелой да Силва. После прибытия главы государства на стадионе прошла поминальная месса.

После поминок гроб с телом провезли по улицам города Сантос, и затем катафалк отправился на кладбище для небольшой семейной церемонии.

Автор фото, Reuters

Процессия, которая, как и просил покойный, была очень скромной, прошла по улицам города мимо дома Пеле, где сейчас живет его мать Селесте Арентес, которой 100 лет.

Автор фото, Reuters

Пеле скончался 29 декабря 2022 года на 82-м году жизни после продолжительной болезни. В последние годы он проходил курс лечение от рака.