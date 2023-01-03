Минобороны России сообщило о гибели 89 военнослужащих в результате удара по Макеевке

3 января 2023 Обновлено 23 минуты назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Разбор завалов на месте удара

Министерство обороны России сообщило, что число жертв среди российских военнослужащих после украинского удара по Макеевке выросло до 89 человек. В понедельник ведомство сообщало о 63 погибших.

В минобороны уточнили, что среди погибших - заместитель командира полка подполковник Бачурин.

"К сожалению, в ходе разбора завалов железобетонных конструкций количество погибших наших товарищей увеличилось до 89", - заявил первый замначальника главного военно-политического управления ВС РФ Сергей Севрюков.

Причиной атаки, по его словам, стало массовое использование личным составом вопреки запрету мобильных телефонов.

"Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара", - заявил он.

В минобороны также сообщили, что ответным огнем была уничтожена пусковая установка РСЗО HIMARS, из которой велся огонь по Макеевке (украинская сторона это не подтверждала).

Удар по зданию профтехучилица в Макеевке, в котором располагалась база российских военнослужащих, произошел сразу после наступления нового года. В здании ПТУ в этот момент могло находиться около 600 человек.

В воскресенье Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что в ходе удара по Макеевке были убиты 400 и ранены 300 мобилизованных россиян. В украинских СМИ также сообщалось о 300 погибших.

Автор фото, Maxar Technologies Подпись к фото, Спутниковый снимок здания ПТУ в Макеевке до удара

В понедельник министерство обороны России сообщило о гибели 63 военнослужащих в ходе обстрела с украинской стороны. Изначально в сообщении присутствовало слово "мобилизованные", однако позже упоминание о них исчезло.

Источник агентства Рейтер, попросивший об анонимности, подтвердил, что удар был нанесен по месту, где были размещены мобилизованные, и заявил, что цифры украинской стороны могут быть завышены.

В дальнейшем российские "военкоры" писали, что разбор завалов на месте удара продолжается (здание ПТУ было разрушено почти полностью) и отмечали, что число жертв может расти.