Директор похоронного бюро в США попалась на продаже частей трупов

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Megan Hess, owner of Donor Services, is pictured during an interview in Montrose, Colorado, U.S., May 23, 2016 in this still image from video. Image taken May 23, 2016. To match Special Report USA-BODIES/FUNERAL REUTERS/Mike Wood/File Photo

Автор фото, Reuters

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Бывший директор похоронного бюро Меган Гесс

В американском штате Колорадо приговорили к длительным срокам тюремного заключения бывшую владелицу похоронного бюро и ее мать, которые незаконно продавали части тел покойников, подготовленных к кремации.

Как выяснили следствие и суд, в период с 2010 по 2018 год Меган Гесс и ее мать Ширли Кох без согласия родственников расчленили около 560 трупов и продали их по частям учебным медицинским учреждениям, которые не подозревали о том, что приобретают незаконный товар.

В некоторых случаях злоумышленницы продавали даже целые тела. В Соединенных Штатах можно отдавать донорские органы или конечности, но не продавать их.

В результате Гесс приговорили к 20, а ее мать - к 15 годам тюрьмы.

Гесс, владевшая бюро похоронных услуг Sunset Mesa Funeral Home в городе Монтроз, обычно брала за кремацию по тысяче долларов, но сначала предлагала родственникам кремировать покойника бесплатно в обмен на части тела.

При этом, как выяснилось на суде, даже в случае отказа родственников части тел, включая руки, ноги и головы, по поддельным донорским документам продавались через компанию Donor Services, также принадлежавшую Гесс.

Позже некоторые люди, воспользовавшиеся услугами похоронного бюро Гесс, выяснили, что им на руки выдали урны с пеплом родственника, смешанным с пеплом чужих людей.

"Эти две женщины пользовались уязвимостью жертв, обратившихся к ним в момент траура и печали, - отметил в официальном заявлении специальный агент ФБР Леонард Каролло. - И вместо того, чтобы поддержать этих людей, эти алчные женщины злоупотребили доверием сотен своих жертв и изуродовали тела их близких".

Преступление было раскрыто благодаря расследованию, проведенному журналистами агентства Рейтер, после чего ФБР в 2018 году провело рейд в похоронном бюро.

Вынося приговор, судья Кристин Аргуэлло заявила, что это было самое эмоционально выматывающее дело из всех, что ей приходилось вести, и распорядилась немедленно отправить обеих преступниц в тюрьму.