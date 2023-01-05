Новая броня для Украины. Запад заявляет о намерении впервые поставить ВСУ наступательную бронетехнику

5 января 2023, 19:05 GMT Обновлено час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, У США есть множество Bradley

В течение последних нескольких дней западные страны заговорили о намерении передать Украине бронетехнику, необходимую ВСУ для ведения наступлений. До этого украинские власти неоднократно выражали недовольство нежеланием стран Запада поставлять им танки, без которых наступательные операции невозможны.

В среду президент Байден утвердительно ответил на вопрос о том, рассматривают ли США возможность передачи Украине американских бронемашин Bradley, а чиновники в его администрации заявили, что эти бронетранспортеры могут быть включены в пакет вооружений, о котором объявят уже на этой неделе. По данным агентства Ассшиэйтед пресс, о поставках Bradley будет объявлено уже в пятницу и Украина получит "несколько десятков" машин.

В тот же день Франция заявила, что предоставит Украине легкие колесные танки AMX-10RC и бронетранспортеры Bastion. По словам офиса президента Макрона, это будет первый случай поставок Украине современных танков западного производства.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Танк Leopard 2

Германия тем временем не спешит отправлять в Украину танки Leopard, хотя разговоры об этом ведутся еще с весны прошлого года, и в Киеве о них неоднократно просили. Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что было бы правильно сначала обсудить с союзниками вопрос поставки танков Украине, и по итогам этих обсуждений уже принимать решение.

Но с таким осторожным подходом в Германии согласны не все. Глава оборонного комитета немецкого бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн в четверг призвала правительство пересмотреть свою позицию относительно поставок Украине танков, а тем временем предложила отправить Киеву БМП Marder, подчеркнув, что на складах Бундесвера имеется достаточно таких машин.

Вечером 5 января канцелярия канцлера Германии Олафа Шольца подтвердила, что Берлин действительно намерен отправить Украине БМП Marder.

Первая поставка западной наступательной бронетехники станет новым важным шагом в оснащении украинской армии, которая уже получает передовые вооружения, включая тяжелую артиллерию и ракетные системы (например, HIMARS), способные наносить высокоточные удары на больших расстояниях.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Недавно администрация Байдена также объявила, что поставит Киеву ракетную батарею Patriot, самое совершенное оружие ПВО в арсенале США (вторую батарею в четверг согласилась предоставить Германия). Эта система необходима в том числе для защиты от ударов российских ракет и беспилотников по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры Украины.

И если первоначально западные союзники Украины готовили лишь небольшие подразделения украинских военных для работы с отдельными системами вооружений, то сейчас уже тысячи украинских солдат проходят полевую подготовку на базах западных стран.

С бронетехникой дело обстояло сложнее. Некоторые западные политики опасались, что поставка танков - наступательного оружия прорыва - может привести к эскалации войны, то есть Россия воспримет это как свидетельство прямого столкновения Запада с армией РФ. Даже решение отправить такие системы, как HIMARS, было принято лишь после того, когда ситуация на поле боя резко изменилась в пользу Украины.

В недавнем интервью журналу Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что "может победить врага", но для этого ему нужно "300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц".

Не Abrams, так хоть Bradley

Собственно, США пока продолжают отказывать Украине в основных боевых танках Abrams, которые, как утверждают американцы, слишком сложны в обслуживании и требуют специальных навыков при эксплуатации и много времени на подготовку экипажей.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Bradley отлично зарекомендовали себя во время войны в Персидском заливе

Однако Bradley - это не танк, а унифицированная гусеничная платформа (УГП), предназначенная для перевозки и поддержки пехоты, разведки и иных целей. На нее можно также монтировать самые различные вооружения, от ПТУРов до ЗРК.

Bradley весит меньше 30 тонн, весьма быстроходен (ок. 55 км/ч в зависимости от модификации), имеет неплохую броню, оборудован мощной пушкой и вмещает, в зависимости от компоновки, от 3 до 9 человек.

Названный в честь генерала времен Второй мировой Омара Брэдли, Bradley, тем не менее, - относительно новая машина, которая создавалась как средство борьбы с лёгкой бронетехникой противника. У него нет огневой мощи танков Abrams, но его 25-мм автоматическая пушка и патрон M791 с бронебойным подкалиберным снарядом были рассчитаны на поражение лобовой брони советских БМП-1 и даже бортовой и кормовой брони танков Т-72.

Во время войны в Персидском заливе именно пушки Bradley уничтожили большую часть иракской, то есть, советской бронетехники. Не исключено, что теперь им вновь предстоит повторить прошлый успех.

Эта машина так хорошо зарекомендовала себя, что американские военные до сих пор предпочитают модернизировать их, а не снимать с вооружения.

К тому же, на складах резерва в США хранятся тысячи Bradley, и американцы никак не рискуют опустошить свои запасы.

Французский сигнал

В среду, в своем вечернем обращении к украинскому народу, Зеленский приветствовал решение Франции предоставить колесные танки как "четкий сигнал всем другим нашим партнерам".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сами французы предпочитают называть свой AMX-10RC легким танком

Макрон пообещал предоставить Украине легкие танки AMX-10RC и бронетранспортеры Bastion, однако не уточнил, когда и сколько именно машин будет отправлено.

AMX-10RC - это колесный бронеавтомобиль (по некоторым классификациям - легкий танк) с экипажем из 4 человек, принятый на вооружение в 1980-м году. Машина предназначалась для разведки и огневой поддержки пехоты. На пересеченной местности, благодаря возможности регулировать давление в шинах, она показывает примерно такую же проходимость, как и гусеничные машины.

Французская армия применяла AMX-10RC в войне в Персидском заливе и во время нескольких миротворческих операций. Машины экспортировались в Марокко и Катар. AMX-10RC классифицируется также как противотанковое средство.

В 2010 году 256 AMX-10 RC были модернизированы и оснащены компьютерной системой связи и мониторинга поля боя а также усиленной броней. Какой именно вариант машины достанется ВСУ, пока не ясно. В общей сложности было выпущено 457 бронеавтомобилей этого типа и на 2016 год на вооружении французской армии было 248 AMX-10RC.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, По некоторым данным, ВСУ получат 20 бронемашин Bastion

Кроме того, Франция пообещала ВСУ бронетранспортеры Bastion. Это бронированный полноприводный армейский автомобиль-внедорожник производства компании Acmat.

Bastion создавался прежде всего для французского спецназа, действующего в Африке. Его базовая версия рассчитана на пятерых бойцов спецназа, модификация с увеличенной вместительностью - на 8 человек.

Броня автомобиля позволяет защитить экипаж от автоматных пуль и осколков.

Что говорят эксперты

"[Эти машины] - немного странная вещь, - пишет в своем "Твиттере" профессор Центра военных исследований в Дании Оливье Шмидт. - Их создали для разведки и огневой поддержки в 1980-е годы, они были самой тяжелой из машин, приписанных к "силам быстрого реагирования" (аэромобильной группировке из пяти дивизий, которая должна была быстро пройти через Германию и вступить в бой с первым советским эшелоном [в случае нападения СССР]).

Таким образом машины, как и французские бронетранспортеры "Бастион", в 2022 году выполняют свое изначальное предназначение по "борьбе с россиянами", добавил он.

Редактор британского журнала Economist по вопросам обороны Шашанк Джоши называет решение Парижа удачным. "Эта легкая колесная бронемашина очень подвижна. Она оборудована мощной пушкой и способна быстро обеспечивать хорошую огневую поддержку", - пишет он.

Джоши считает, что американские и французские поставки бронемашин свидетельствуют об изменении тактики западных союзников Киева, которые ранее опасались предоставлять ВСУ наступательную бронетехнику, в частности, танки.

По мнению Джоши, теперь Украина потенциально может получить значительное количество западной бронетехники, что существенно увеличит способность Украины проводить крупномасштабные наступления".

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: