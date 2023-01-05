Принц Гарри рассказал, как спор с братом Уильямом о Меган Маркл перерос в рукоприкладство

час назад

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Автор фото, Getty Images

Британское издание Guardian утверждает, что редакции удалось ознакомиться с текстом еще не опубликованной книги мемуаров принца Гарри "Spare" ("Запасной"). Книга должна выйти 10 января и, как утверждает газета, принц Гарри рассказывает там о стычке со своим братом Уильямом, который набросился на него с кулаками, потеряв самообладание в ходе разговора принцев о Меган Маркл.

"Он схватил меня за воротник, порвав висевший на шее шнурок, и повалил меня на пол", - цитирует Guardian рассказ принца Гарри.

В Кенсингтонском дворце - официальной резиденции семьи принца Уильяма - давать газете какие-либо комментарии по этому поводу отказались.

Би-би-си пока не удалось ознакомиться с текстом книги, но в Букингемском дворце - официальной резиденции короля Карла III - уже заявили, что никаких комментариев по поводу этой публикации давать не будут.

Мы обратились с просьбой о комментарии в Букингемский дворец и ждем ответа.

Как утверждает Guardian, экземпляр мемуаров достался изданию до публикации по предварительной договоренности с издателем, при соблюдении строгих мер безопасности.

Версия Guardian

Как рассказывает Guardian, в книге утверждается, что причиной ссоры стали комментарии, отпущенные принцем Уильямом в ходе одного из визитов к младшему брату в Лондоне в 2019 году.

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В мемуарах принц Гарри пишет, что к его браку с Меган Маркл брат относился неодобрительно и употреблял в ее отношении такие слова, как "difficult" ("трудная", "доставляющая неудобства"), "rude" ("грубая", "неуважительная", "невежливая") и "abrasive" ("неприятная", "вызывающая раздражение").

Противостояние между братьями нарастало, пишет Гарри, по мере того как принц Уильям все больше "бездумно повторял россказни прессы".

Дальше принц Гарри описывает, как от слов дело перешло непосредственно к рукоприкладству.

"Он поставил стакан с водой, снова меня обозвал, а потом набросился. Все произошло так быстро. Очень быстро. Он схватил меня за воротник, порвав висевший на шее шнурок, и повалил меня на пол", - цитирует мемуары принца Guardian.

"Упал я спиной на собачью миску, которая в результате треснула, вонзившись в меня своими осколками, - продолжает Гарри. - Какое-то время я лежал там, совершенно оторопев [от случившегося], после чего поднялся на ноги и велел ему убираться".

Написавший статью журналист американского сайта газеты Guardian Мартин Пенджелли говорит, что не обращался за комментариями в службу принца Уильяма по связям с общественностью.

По его словам, статья - это "пересказ книги Гарри, которую тот написал, [то есть по определению] это версия Гарри".

В интервью Би-би-си Пенджелли заявил, что в редакции Guardian отдельно обсудили недопустимость употребления в описываемой стычки слова "драка", поскольку - во всяком случае по словам самого принца Гарри - отвечать брату на рукоприкладство также применением физической силы он не стал.

Более того, Гарри пишет, что брат призывал его дать ему сдачи, и все же делать это он отказался. По версии Guardian, после столкновения принц Уильям извинился и выглядел так, как будто сожалел о своих действиях.

Судя по фотографиям, начиная с сентября 2019 года принц Гарри регулярно появлялся на различных мероприятиях с висевшей на шее подвеске на темном шнурке. В частности, Гари надевал ее на Игры Invictus, а также носил во время зарубежных туров с Меган.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Принц Гарри вместе с Меган в Южной Африке за несколько месяцев до того, как они перестали исполнять обязанности членов королевской семьи. На груди принца отчетливо виден висящий на шее темный шнурок

Издательство Penguin Random House, в котором выходят мемуары герцога Сассекского, еще не подтвердило, что в своей статье Guardian действительно приводит фрагменты готовящейся к публикации книги, однако не так давно принц Гарри уже рассказывал прессе о своих непростых отношениях с братом.

Скандалы в королевском семействе

В документальном фильме "Гарри и Меган", вышедшем недавно на Netflix, Гарри впервые рассказал о подробностях так называемого "Сандрингемского саммита", то есть встречи членов королевской семьи в Сандрингемском дворце в январе 2020 года, которая произошла после того, как Гарри и Меган объявили об отказе от своих обязанностей членов королевской семьи.

О происходившем в Сандрингеме Гарри вспоминал так: "Это было ужасно: брат на меня кричит во весь голос, отец на полном серьезе повторяет какие-то небылицы, а бабушка сидит молча и как бы все это осмысливает".

Guardian также пишет, что в своих мемуарах принц Гарри подробно описывает встречу с отцом, королем Карлом III (на тот момент принцем Уэльским), и старшим братом после похорон его деда, принца Филиппа, в апреле 2021 года.

По версии газеты, принц Гарри пишет, что в какой-то момент Чарльз буквально встал между братьями со словами "Прошу вас, мальчики, не превращайте мои последние годы в сплошное мучение".

В трейлере к большому интервью, которое выйдет в эфир 8 января, в преддверии выхода книги, принц говорит: "Я хотел бы вернуть своего отца и своего брата".

Он также упоминает, что "они не проявляют абсолютно никакого желания восстановить отношения", хотя из показанного короткого отрывка можно только догадываться, о ком именно идет речь.

Те же слова принц повторил в беседе с Томом Брэдби с британского телеканала ITV, а также в интервью американской телекомпании CBS.

Букингемский дворец от комментариев по этому поводу отказался.

До публикации Guardian считалось, что книга принца Гарри "Запасной", составленная мемуаристом Джей Ар Мёрингером, хранится в строжайшей тайне, и о ее содержании практически ничего не известно.