Республиканцы в Палате представителей много раз пытались избрать спикера и не смогли. Чем это может кончиться?

Энтони Зуркер

Би-би-си, Вашингтон

54 минуты назад

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Автор фото, Reuters

Два дня голосования уже позади, а Палата представителей Конгресса США так и не сумела выбрать спикера.

На самом деле ситуация еще более плачевная. Между Кевином Маккарти, который уже четыре года является лидером меньшинства в Палате представителей, и молотком спикера стоят 20 республиканцев, и сдвинуть их с места не получается.

Один из них, Мэтт Гетц, назвал Маккарти "отчаявшимся парнем" и сказал, что его просьба проста: "Чтобы он вышел из гонки".

В среду Маккарти настоял на том, чтобы Палата представителей объявила перерыв до четверга, гарантируя таким образом третий день голосования.

При этом он по-прежнему заявлял, что прогресс налицо: "Я не думаю, что сегодняшнее голосование что-то изменит. Но голосование в будущем изменит ситуацию".

Учитывая позиции сторон, можно представить три дальнейших варианта развития событий.

1. Кевин Маккарти одерживает верх

Стратегия Кевина Маккарти, насколько можно понять, сводится к войне на измор. Его сторонники будут продолжать выдвигать его кандидатуру до тех пор, пока несогласные не устанут голосовать против. Делать одно и то же, ожидая разных результатов, возможно, не есть признак здравомыслия, но постоянное выдвижение Маккарти может быть единственным способом выяснить, чего же именно хотят строптивые республиканцы.

Если Маккарти сумеет с ними договориться, ему почти наверняка придется делиться властью и влиянием, так чтобы они могли объявить о своей победе.

Проблема для самого Маккарти заключается в том, что любые дальнейшие уступки - а Си-эн-эн сообщает, что у него еще есть как минимум один козырь - в конечном счете ослабят его влияние. Это также увеличивает вероятность его смещения с поста в будущем - а в течение года в Конгрессе предстоят по-настоящему жаркие баталии по бюджету или потолку госдолга.

Маккарти также может надеяться, что демократы устанут от постоянных голосований и перестанут принимать в них участие, а это снизит необходимый для получения большинства перевес. Однако по крайней мере пока демократы явно получают немалое удовольствие от хаоса в стане конкурентов.

А некоторые республиканцы - например, Кен Бак из Колорадо - уже намекают, что Маккарти следует уступить дорогу альтернативному кандидату, например, своему заместителю Стиву Скализу из Луизианы.

2. Кевин Маккарти сдается

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После двух дней неудач капитуляцию Маккарти приходится рассматривать как возможный и даже высоко вероятный исход. В какой-то момент рядовые республиканцы, которые пока что поддерживают Маккарти, могут решить, что лучший выход - уступить республиканцам-радикалам и попытаться двигаться дальше. Если хотя бы несколько из них придут к этому выводу, за ними немедленно последуют и другие, и эту брешь заделать уже не удастся.

"У нас начинается открытый конфликт как в палате, так и за закрытыми дверями, - сказал в среду днем Кен Бак, голосовавший за Маккарти все шесть раз. - Мы должны выбрать спикера и двигаться дальше".

У Стива Скализа, главного счетчика голосов республиканцев, возможно, наилучшие шансы стать кандидатом, приемлемым как для консервативных сторонников жесткой линии, так и для остальных республиканцев Палаты представителей. Он считается стойким южным консерватором и проливал кровь за партию в прямом смысле слова: в 2017 году его тяжело ранили во время нападения на конгрессменов-республиканцев во время бейсбольной тренировки. Главное препятствие на сегодня - похоже, он сам не хочет быть спикером.

Среди других возможных кандидатов - конгрессмен Джим Джордан из Огайо и Джим Бэнкс из Индианы. Однако ни один из них, похоже, не способен объединить всех конгрессменов-республиканцев. (Байрон Дональдс из Флориды в среду трижды выдвигался кандидатом от фракции республиканцев, выступающих против маккартизма, но этого начинающего политика едва ли можно считать серьезной альтернативой Маккарти - скорее, отдушиной для его противников).

3. Обе партии договариваются о компромиссном кандидате

Во вторник в аналогичной ситуации демократы и республиканцы в Палате представителей штата Огайо объединились, отвергли более консервативного спикера и избрали умеренного компромиссного кандидата. Может ли в Палате представителей США произойти что-то похожее?

Таких предположений было много, поскольку в последние дни позиции Маккарти неумолимо ухудшались. Некоторые комментарии в этом духе - это явная попытка его сторонников послать сигнал консерваторам, мол, не выбивайтесь из коллектива. Но некоторые вполне серьезны.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Группа республиканцев, включая Мэтта Гетца, в зале заседаний Палаты представителей

Дон Бэкон, республиканец-центрист из Небраски, ранее выражал готовность работать с демократами над избранием компромиссного спикера в случае поражения Маккарти. Фред Аптон, бывший республиканский конгрессмен из Мичигана с умеренными взглядами, выразил готовность представить себя в качестве кандидата от коалиции (спикер не обязательно должен быть действующим членом Конгресса). Ходят разговоры о том, что республиканцы могут пойти на уступки демократам, например, внеся изменения в регламент, которые расширят возможности меньшинства в комитетах или его права на внесение законопроектов.

Правда, для этого требуется согласие значительного числа конгрессменов-демократов, что при нынешнем межпартийном антагонизме выглядит крайне маловероятно. А любой республиканец, идущий на сотрудничество с демократами, мгновенно станет персоной нон грата среди большинства консерваторов.