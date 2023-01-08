Китай открыл границы для иностранцев – впервые за три года

15 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Впервые после введения ограничений на поездки в марте 2020 года Китай открыл свои границы для иностранных туристов.

Прибывающим путешественникам больше не нужно будет проходить карантин, однако по-прежнему потребуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до поездки.

В воскресенье китайские власти также начали выдавать обычные визы и разрешения на временное проживание для иностранцев.

Жители материкового Китая снова смогут получать загранпаспорта.

В воскресенье возобновилось морское и сухопутное пассажирское сообщение между материковой частью КНР и Гонконгом. Однако путешествующим также нужно будет предъявить отрицательный тест на ковид, сделанный не ранее чем за двое суток до поездки.

Власти также ввели ограничение на количество людей, ежедневно путешествующих между Китаем и Гонконгом.

Накануне в Китае начался ежегодный сезон новогодних путешествий - в этом году Новый год по лунному календарю наступает 22 января. Китайцы спешат навестить своих родных и близких. Как ожидается, около 400 тысяч человек отправятся из Гонконга в Китай в ближайшие недели.

В воскресенье двухэтажные автобусы, заполненные путешественниками, прибыли на мост Гонконг-Чжухай-Макао - здесь пассажиры пересаживаются на автобусы до провинции Гуандун. Среди них немало студентов колледжей, возвращающихся домой.

При этом некоторые водители местных автобусов на мосту Гонконг-Чжухай-Макао рассказали Би-би-си, что обеспокоены возможностью заразиться вирусом от прибывающих путешественников и хотят, чтобы их компании обеспечили им более надежную защиту.

До пандемии новогодние поездки китайцев считались крупнейшей ежегодной миграцией в мире. Как ожидается, в этом году на новогодний период придется около двух миллиардов поездок - вдвое больше, чем в прошлом.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В новогодний сезон китайцы традиционно путешествуют, навещая родных

До недавнего времени Китай проводил политику "нулевого ковида" - фактически страна жила в изоляции с начала пандемии.

Строгие антиковидные меры предусматривали многочисленные проверки и жесткие локдауны при малейшем подозрении на всплеск эпидемии, причем власти закрывали на карантин целые города.

После массовых протестов в конце ноября Пекин ослабил ряд наиболее суровых мер, хотя официально отказа от политики "нулевого ковида" объявлено не было.

После отмены ограничений 1,4-миллиардное население страны, три года сидевшее в строгой изоляции, столкнулось с инфекцией, практически не имея к ней естественного иммунитета.

Одновременно китайские власти перестали публиковать статистику по числу заразившихся и умерших. Официально за все три года пандемии в Китае от ковида умерли немногим более пяти тысяч человек, что по сравнению с другими странами выглядит совершенно неправдоподобным.

Из Китая поступают многочисленные сообщения о переполненных больницах и крематориях, а в соседних странах опасаются, что открытие границ приведет к новой волне эпидемии.

Однако в субботу, например, китайские власти сообщили лишь о двух смертях от ковида - и закрыли более тысячи аккаунтов в соцсетях, критиковавших действия Пекина по борьбе с пандемией.

Отсутствие достоверной статистики о состоянии дел в Китае побудило многие страны ввести или как минимум начать рассматривать возможность введения ограничений для прибывающих из Китая.

Более десятка стран уже ввели обязательное тестирование приезжающих из Китая, ссылаясь на отсутствие прозрачности в поступающей из Пекина ковидной статистике.