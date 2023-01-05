Война в Украине: Путин приказал прекратить огонь по случаю Рождества

19 минут назад

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Автор фото, Reuters

Владимир Путин поручил министру обороны России Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

Объявить перемирие именно на это время - на время рождественских (по юлианскому календарю) церковных служб - призвал глава Русской православной церкви, патриарх Кирилл.

Именно на этот призыв, согласно сообщению пресс-службы российского президента, и откликнулся Путин. Кроме того, он призвал объявить прекращение огня и украинцев.

"Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова", - цитирует пресс-служба Владимира Путина.

Еще утром советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на предложение Крилла. "РПЦ не является авторитетом для глобального православия и выступает только как "пропагандист войны", - написал Подоляк в своем "Твиттере".

Он заявил, что РПЦ призывала к геноциду украинцев, поддерживала массовые убийства и настаивает на еще большей милитаризации РФ.