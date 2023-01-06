Нагорный Карабах: армяне в продовольственной блокаде?

час назад

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Подпись к фото, В магазинах Степанакерта (Ханкенди) ощущается нехватка продовольствия

В результате блокады азербайджанскими "экоактивистами" Лачинского коридора в Нагорном Карабахе стала ощущаться серьезная нехватка продуктов питания и медикаментов. Корреспондент Би-би-си на Южном Кавказе Райхон Демитрие связалась с армянскими жителями региона.

"Магазины пустые по всему городу, невозможно найти фрукты или овощи; то же самое с простыми лекарствами. Все закончилось", - говорит Марут Ванян.

26 дней дорога, которая связывает главный город Нагорного Карабаха Степанакерт (так называют его армяне, азербайджанцы требуют называть его историческим именем Ханкенди), а также населенные армянами села вокруг, с Арменией, заблокирована.

"Я живу прямо рядом с главным рынком, который обеспечивает город, и он какое-то время уже закрыт; там только сидят две женщины и продают сушеный чабрец", - рассказывает Ванян корреспонденту Би-би-си по телефону.

Так называемый "Лачинский коридор" - единственная дорога, по которой на территорию, где все еще живут армяне под защитой российских миротворцев, поступают товары и медицинские препараты.

Дорога проходит рядом с городом Шуша, который в результате войны в 2020-м году вернулся под контроль Азербайджана. До этого почти 30 лет город, а также семь окружающих Нагорный Карабах районов, откуда изгнали азербайджанцев, были заняты армянскими силами.

Сегодня эти районы вернулись Азербайджану, равно как и большая часть Нагорного Карабаха.

Заблокировавшие дорогу в Степанакерт протестующие называют себя "экоактивистами" и требуют доступа азербайджанских чиновников к рудникам в Карабахе.

Автор фото, TOFIK BABAYEV/AFP Подпись к фото, Заблокировавшие дорогу в Степанакерт протестующие называют себя экоактивистами и требуют доступа азербайджанских чиновников к рудникам в Карабахе

Азербайджанские телеканалы начинают новостные передачи с прямых включений из лагеря "экоактивистов". Прекрасно организованные протестующие держат плакаты с лозунгами о спасении природы.

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В стране, где спонтанные демонстрации быстро подавляются, блокада дороги на Армению пользуется полной поддержкой властей.

Азербайджанских "экоактивистов" разделяет с армянами контингент российских миротворцев, но прекратить противостояние они не в силах, особенно сейчас, когда Россия ведет войну в Украине.

Азербайджанские СМИ обвиняют россиян в том, что они не могут прекратить незаконную добычу полезных ископаемых, а также пропускают в Нагорный Карабах военное оборудование и оружие из Армении.

Министерство иностранных дел Азербайджана отрицает, что закрытие движения по Лачинскому коридору создало условия для гуманитарного кризиса.

В среду МИД Азербайджана заявил, что дорога открыта для российских миротворцев, автомобилей Красного Креста и скорой помощи, добавив, что Азербайджан готов удовлетворить все гуманитарные нужды армянских жителей Карабаха.

Однако в Армении считают, что протесты "экоактивистов" всего лишь прикрытие для давления на армян Карабаха, чтобы заставить их принять суверенитет Азербайджана над регионом или покинуть территорию.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян просит международное сообщество направить в регион миссию по установлению фактов. Между тем, армянские де-факто власти Карабаха призвали создать воздушный мост для доставки продовольствия и медикаментов.

Подпись к фото, Армянские де-факто власти Карабаха призвали создать воздушный мост для доставки продовольствия и медикаментов

Марут Ванян рассказал мне о визите на этой неделе в местную больницу в Степанакерте, где он встретился с молодой мамой, которая отламывала кусочки таблетки для взрослых, чтобы помочь больному ребенку: в больнице кончились препараты для детей.

Он жалуется, что блокада Лачинского коридора - это последнее из череды лишений, с которыми столкнулись армяне Карабаха после победы Азербайджана в войне 2020 года.

"В последние два года у нас постоянные проблемы с электричеством, водой и газом. Когда есть вода, нет газа, всегда чего-то нет. Но все это вторично по сравнению с трудностями сейчас, когда есть нехватка продовольствия и лекарств".

Он говорит, что блокада создает огромное психологическое давление на жителей Карабаха, где каждая семья уже потеряла сына, мужа или брата.

"Пушки пока молчат, но война продолжается".

Нагорный Карабах: война без конца