Кокаин, колдунья и рукоприкладство Уильяма. Сенсационные утечки из мемуаров принца Гарри "Запасной"
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В еще не вышедших в свет мемуарах принца Гарри "Запасной" (Spare) содержатся сенсационные заявления и обвинения в адрес членов королевской семьи - от употребления кокаина и марихуаны самим Гарри, еще в школьном возрасте и прямо в школьных стенах, до рукоприкладства принца Уильяма, пишет газета Guardian, в распоряжение которой попала копия книги.
Как отмечает редакция Guardian, автобиография принца, составленная профессиональным мемуаристом Дж.Р.Мёрингером, написана в очень личном ключе, и затрагивает всех ближайших родственников Гарри, то есть всех членов королевской семьи.
Пока непонятно, содержатся ли в там какие-либо сенсационные откровения по поводу покойной королевы Елизаветы II и супруга, герцога Эдинбургского Филипа. В тех фрагментах книги, что пересказывает Guardian, о бабушке и дедушке принц не упоминает.
В Кенсингтонском и Букингемском дворцах (резиденциях принца Уильяма и короля Карла III соответственно) комментировать скандальные утечки отказались.
На английском языке мемуары должны выйти 10 января. Испаноязычная версия "Запасного" уже опубликована, и некоторые британские СМИ (в том числе и Би-би-си), успели частично с ней ознакомиться.
Русская служба Би-би-си рассказывает о самых острых и неоднозначных фрагментах книги.
Гарри и Уильям просили отца не жениться на Камилле
В своей книге Гарри пишет, что они с братом умоляли отца не жениться на Камилле - на тот момент Паркер-Боулз, а теперь королева-консорт Карла III - и по отдельности встречались с ней для беседы, прежде чем состоялась свадьба.
По словам Гарри, он боялся, что Камилла станет для них с братом злой мачехой, но в глубине души они с Уильямом были готовы простить ей всё, если отец будет с ней счастлив.
Когда именно состоялась беседа Гарри с еще не вышедшей за его отца Камиллой, из опубликованных отрывков неясно, так что мы не знаем, сколько лет было принцу на тот момент. Само бракосочетание принца Чарльза - а теперь короля Карла III - состоялось в 2005 году.
Колдунья передала "послание от Дианы"
Принц Гарри описывает, как непроходящая скорбь по погибшей матери, принцессе Диане, привела его к некой женщине, которая утверждала, что обладает даром вступать в контакт с потусторонним миром.
"Твоя мама говорит, что ты живешь жизнью, которую сама она прожить не смогла. Ты живешь жизнью, которую она для тебя и хотела", - якобы сказала ему колдунья.
Принцесса Диана погибла в Париже в 1997 году, когда Гарри было 12 лет.
В книге Гарри лишь вкратце рассказывает о разговоре со его покойной матерью, пишет Guardian.
Когда и где состоялась его встреча с колдуньей - также неясно.
Чарльз не обнял Гарри после смерти Дианы
В своих мемуарах Гарри вспоминает, как отец подошел к нему, чтобы сообщить трагическую новость о гибели Дианы в автокатастрофе - и не обнял его в тот момент.
Впрочем, пишет принц, даже в обычных обстоятельствах его отец "никогда не умел проявлять свои чувства".
Уильям набросился на Гарри, сбив его с ног
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эпизоды
Конец истории Подкаст
Гарри утверждает, что во время одной из ссор с братом по поводу его жены Меган, тот схватил его за воротник, порвав висевший на шее шнурок, и повалил на пол. Произошло это в лондонской резиденции Гарри, то есть Уильям был у него в гостях, поэтому, поднявшись на ноги, Гари отказался дать брату сдачи (на что от его активно провоцировал) и велел ему убираться.
По словам Гарри, конфликт начался из-за эпитетов, которые Уильям позволял себе употреблять в адрес его жены Меган Маркл. В частности, тот якобы назвал ее "difficult" ("трудной", "доставляющей неудобства"), "rude" ("грубой", "неуважительной", "невежливой") и "abrasive" ("неприятной", "вызывающей раздражение").
Противостояние нарастало, пишет Гарри, по мере того как Уильям все больше "бездумно повторял россказни прессы". А потом дело якобы дошло и до рукоприкладства.
Вот как описывает события Гарри: "Он поставил стакан с водой, снова меня обозвал, а потом набросился. Все произошло так быстро. Очень быстро. Он схватил меня за воротник, порвав висевший на шее шнурок, и повалил меня на пол".
"Упал я спиной на собачью миску, которая в результате треснула, вонзившись в меня своими осколками, - продолжает Гарри. - Какое-то время я лежал там, совершенно оторопев [от случившегося], после чего поднялся на ноги и велел ему убираться".
Уильям и Кейт смеялись над костюмом нациста, который Гарри выбрал для вечеринки
В мемуарах утверждается, что Уильям и Кэтрин смеялись, когда Гарри на маскарад в 2005 году он заявился в форме с символикой нацистской Германии.
По словам Гарри, возможные варианты костюма для вечеринки он обсуждал с братом и невесткой накануне, ему было важно их мнение.
Он подробно описывает, как попросил их помочь ему выбрать между костюмами пилота и нациста.
"Я позвонил Уиллу и Кейт и спросил, что они думают. Они сказали - нацистская форма. Я взял этот костюм напрокат, вместе со смешными усами, и вернулся домой. Уильям и Кейт хохотали. Это было даже хуже, чем леопардовое трико Уилла, гораздо нелепее".
Гарри было 20, когда таблоид Sun опубликовал на первой полосе фотографию, на которой он одет в нацистскую форму на тематической вечеринке "Коренные и колонизаторы".
Как Гарри лишился девственности
Гарри откровенничает, что первый сексуальный опыт у него случился в 17 лет.
Это произошло в поле за пабом с женщиной, которая была старше него.
Партнерша обращалась с ним, "как с молодым жеребцом", пишет Гарри, и первый сексуальный опыт стал для него крайне унизительным.
Кокаин в 17 лет и марихуана в Итоне
Гарри рассказывает, что ему предложили понюхать кокаин, когда в возрасте 17 лет он был в гостях у знакомых. Принц признается, что несколько раз употреблял этот наркотик, хоть, по его словам, это и не доставляло ему удовольствия.
"Это было не очень весело и не дало мне особого ощущения счастья, как это происходило с другими. Зато я чувствовал себя другим человеком, а это и было моей главной целью. Я был 17-летним мальчиком, готовым попробовать все, что изменит заранее установленный порядок".
Он также рассказывает, как в годы учебы в Итоне курил марихуану в ванной комнате кампуса, пока его телохранители-полицейские охраняли здание снаружи.
Уильям был недоволен присутствием Гарри в Итоне
"Ты не знаешь меня, Гарольд, а я - тебя", - якобы сказал брату принц Уильям, когда тот прибыл на учебу в самый престижный колледж Великобритании.
К тому времени Уильям проучился в Итоне уже два года и, как он сам признавался Гарри, это место стало для него убежищем от семьи.
"У него не было бремени в виде младшего брата, который бы лез к нему с расспросами или совал свой нос в его круг общения", - трактует Гарри позицию Уильяма.
Гарри попросил брата не беспокоиться по его поводу и пообещал вообще забыть, что они знакомы.
25 убитых талибов
Гарри пишет, что в ходе службы пилотом вертолета в Афганистане в 2012-2013 гг. он лично принимал участие в шести боевых вылетах, каждый из которых поражал живые цели, но эти убийства принц считал оправданными. В общей сложности при его непосредственном участии были убиты 25 боевиков-талибов.
"Я совсем не горжусь этой статистикой, но и стыда по этому поводу не испытываю, - пишет принц. - В пылу и смятении битвы я не воспринимал этих 25 человек как людей. Это были пешки, убранные с доски. Плохие парни, от которых избавились до того, как они бы начали убивать хороших людей".
Чарльз умолял Уильяма и Гарри не драться
Гарри вспоминает, как в 2021 году, после похорон деда - герцога Эдинбургского - они с Уильямом чуть не подрались.
Принц Чарльз в буквальном смысле встал между сыновьями и сказал: "Пожалуйста, мальчики, не отравляйте мне последние годы жизни".
Уильям - наследник, Гарри - запасной
Название книги "Запасной", утверждает принц Гарри, выбрано не случайно и имеет глубокий смысл. Это слово якобы произнес его отец, как только он родился.
Рифмованное выражение "an heir and a spare" ("один наследник и один запасной") в британском английском является устойчивым. В знатных семьях так принято полушутя называть двух детей. Старший ребенок должен унаследовать родительский титул и состояние, а младший служит гарантией того, что род не прервется даже в том случае, если со старшим отпрыском что-то случится.
"Прекрасно. Ты дала мне одного наследника и одного запасного. Твоя миссия выполнена", - якобы сказал тогда принц Чарльз принцессе Диане, утверждает Гарри.
Он уточняет, что ему самому об этом рассказали, когда ему было уже 20, но свой источник автор мемуаров не называет.