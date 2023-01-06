Бразильская звезда серфинга Марсио Фрейре погиб у берегов Португалии
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Знаменитый бразильский серфер Марсио Фрейре погиб, пытаясь оседлать гигантскую волну у берегов Португалии.
47-летний серфер был одним из героев документального фильма 2016 года "Mad Dogs", о трех бразильских серферах, задавшихся целью покорить огромные волны на Гавайях.
Во время роковой тренировки в четверг Фрейре катался с искусственной тягой - в этом виде упражнения серфера разгоняет катер или водный мотоцикл, чтобы он поймал особенно быструю волну.
Серфер упал с доски и потерял сознание. Его доставили на берег, где спасатели обнаружили, что у него остановилось сердце и дыхание. Меры реанимации не помогли, и медики объявили о смерти Фрейре.
В кругах серфингистов Фрейре считался пионером - он посвятил большую часть жизни путешествиям по миру в поисках больших волн.
Фрейре вспоминают в соцсетях. Профессионалоьный французский серфер Ник фон Рупп посвятил ему пост в "Инстаграме".
"Сегодня ушел один из нас. Всегда очень уважал Марсио как одного из пионеров и героев фильма. Сегодня я видел, как он катался в Назаре с огромной улыбкой. С этой улыбкой я его запомню", - написал он.
Другой бразилец, Тиаго Джакаре, назвал Фрейре "больше, чем идолом" и "настоящим героем".
В районе, где погиб Фрейре, очень высокие волны из-за подводного каньона Назаре, расположенного неподалеку от берега.
Именно в Назаре немецкий серфер Себастьян Штойдтнер устновил мировой рекорд, покорив самую высокую волну в истории в 2020 году.
В этой области происходили несчастные случаи, но до сегодняшнего дня смертельных среди них не было.