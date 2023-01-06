Бразильская звезда серфинга Марсио Фрейре погиб у берегов Португалии

8 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Знаменитый бразильский серфер Марсио Фрейре погиб, пытаясь оседлать гигантскую волну у берегов Португалии.

47-летний серфер был одним из героев документального фильма 2016 года "Mad Dogs", о трех бразильских серферах, задавшихся целью покорить огромные волны на Гавайях.

Во время роковой тренировки в четверг Фрейре катался с искусственной тягой - в этом виде упражнения серфера разгоняет катер или водный мотоцикл, чтобы он поймал особенно быструю волну.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Волны у берегов Португалии вблизи города Назаре, где погиб Фрейре

Серфер упал с доски и потерял сознание. Его доставили на берег, где спасатели обнаружили, что у него остановилось сердце и дыхание. Меры реанимации не помогли, и медики объявили о смерти Фрейре.

В кругах серфингистов Фрейре считался пионером - он посвятил большую часть жизни путешествиям по миру в поисках больших волн.

Фрейре вспоминают в соцсетях. Профессионалоьный французский серфер Ник фон Рупп посвятил ему пост в "Инстаграме".

"Сегодня ушел один из нас. Всегда очень уважал Марсио как одного из пионеров и героев фильма. Сегодня я видел, как он катался в Назаре с огромной улыбкой. С этой улыбкой я его запомню", - написал он.

Другой бразилец, Тиаго Джакаре, назвал Фрейре "больше, чем идолом" и "настоящим героем".

В районе, где погиб Фрейре, очень высокие волны из-за подводного каньона Назаре, расположенного неподалеку от берега.

Именно в Назаре немецкий серфер Себастьян Штойдтнер устновил мировой рекорд, покорив самую высокую волну в истории в 2020 году.