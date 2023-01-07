Россияне утверждают, что прорвали оборону в Соледаре. Украина это опровергает

52 минуты назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images

С вечера 6 января российские телеграм-каналы и спикеры стали сообщать, что войскам РФ удалось существенно продвинуться в Соледаре Донецкой области. Однако украинская сторона это отрицает. Боевые действия с участием ЧВК "Вагнер" идут несмотря на объявленное Владимиром Путиным прекращение огня.

В частности, блогеры писали о "взятии под контроль части города", включая завод "Артемсоль", а также о том, что российские подразделения якобы "сумели продвинуться через центр города". При этом иногда упоминается об объявленном Владимиром Путиным прекращении огня.

"Перемирия для слабаков. Штурмовые группы ЧВК "Вагнер" освободили село Подгородное на северо-восточных окраинах Артемовска. Отметили Рождество по-взрослому", - пишет российский военкор Борис Рожин.

В сети расходятся неверифицированные видео уличных боев в городе, военкоры сообщают о захвате поселений под городом, а некоторые российские спикеры говорят о том, что ВСУ могут его покинуть.

"Думаю, что в ближайшее время противник оставит Соледар и окрестные поселки, вражеские источники подтверждают, что ВСУ получили приказ на отступление", - пишет в "Телеграме" представитель самопровозглашенной ЛНР Виталий Киселев.

Накануне украинское командование и британская разведка действительно сообщали, что российские войска вынужденно ослабили наступление на Бахмут и перебросили часть техники и огневых сил на Соледар, расположенный в 15 километрах от Бахмута, где в последние месяцы россияне безуспешно пытаются продвинуться.

Нынешние бои вокруг Соледара продолжаются, по сути, с конца декабря. На этой неделе издание Wall Street Journal писало, что факт перегруппировки российских войск на этом участке фронта свидетельствует о том, что упорное сопротивление ВСУ под Бахмутом заставило Москву изменить тактику.

Украина прорыв россиян на этом участке опровергает, хотя и подтверждает, что бои в Соледаре активизировались.

Что говорят украинцы

Автор фото, Getty Images

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

О том, что Соледар не захвачен, говорит депутат Верховной рады, заместитель комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин со ссылкой на военных.

"Все хорошо. Работаем. О Бахмуте и Соледаре - не все так, как пишут. Там тяжелые бои сейчас", - написал он.

Это подтвердил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Там происходят тяжелые кровопролитные бои. Лишь с 00:00 произошло 76 обстрелов оккупантов в этом направлении, 10 боевых столкновений. Наши Вооруженные силы, командование делают все, чтобы нанести врагу максимальный ущерб в личном составе и в технике", - сказал он.

Фото из Соледара запостил также украинский военный обозреватель Юрий Бутусов. Он заявил, что снимки сделаны в центре города, который, по его словам, находится под контролем украинских войск. И заверил, что украинские военные до сих пор контролируют город.