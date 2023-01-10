ООН: озоновый слой Земли восстановится к 2060-м годам
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
Усилия человечества по сохранению озонового слоя привели к результату - всего через несколько десятилетий он может восстановиться, говорят в ООН.
Программа ООН по защите окружающей среды опубликовала очередной отчет о состоянии озонового слоя Земли - тонкого слоя газа, который защищает нашу планету от ультрафиолетового солнечного излучения.
"При сохранении нынешней политики ожидается, что озоновый слой восстановится до значений 1980 года (до появления озоновой дыры) примерно к 2066 году над Антарктикой, к 2045 году над Арктикой и к 2040 году над остальными регионами мира", - говорится в докладе.
Эксперты ООН отмечают, что восстановление озонового слоя может смягчить эффект от глобальной перемены климата. Хотя истощение озонового слоя - это не определяющий фактор потепления, хлорофлюрокарбон, который его разъедает, часто выделяется вместе с парниковыми газами.
Это значит, что благодаря усилиям по сокращению выделений хлорофлюрокарбона и других вредных химикатов в какой-то мере менее будет заметен эффект и от глобального потепления. По расчетам ООН, к середине века при нынешней динамике средняя температура воздуха на Земле будет на один градус ниже, чем могла бы быть, если бы соглашения о сокращении этих выбросов достигнуто не было.
Доклад многие восприняли как хорошую новость, посчитав его подтверждением того, что скоординированные действия государств могут быть эффективными в борьбе с климатическими переменами
Озоновый вопрос
Озоновый слой начал истощаться в 1970-х годах, а в 1985-м ученые обнаружили в нем огромную дыру. Всего через два года был подписан Монреальский протокол - 46 стран обязались сократить суммарные выбросы вредных для озонового слоя химикатов.
Позже эта договоренность стала первой в истории, ратифицированной всеми членами организации. Сегодня 99% веществ, наносящих вред озоновому слою, не используются.
Озоновая дыра над Антарктикой, которая начала сужаться, расширялась вплоть до 2000 года.
Важно понимать, что прогресс в этом случае не является необратимым. Если вредные химикаты снова начнут применяться, то дыры в озоновом слое снова начнут расти. Также есть климатические инициативы, которые могут привести к их расширению. Один из них - аэрозольная инъекция в стратосферу.
Проект предполагает распыление в верхних слоях атмосферы нескольких миллионов тонн диоксида серы. По мнению его авторов, это может обратить глобальное потепление благодаря тому, что плотные частицы будут просто блокировать солнечные лучи. Однако другие исследователи считают, что проект может привести к серьезному расширению озоновых дыр.