ООН: озоновый слой Земли восстановится к 2060-м годам

20 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Rapeepong Puttakumwong

Усилия человечества по сохранению озонового слоя привели к результату - всего через несколько десятилетий он может восстановиться, говорят в ООН.

Программа ООН по защите окружающей среды опубликовала очередной отчет о состоянии озонового слоя Земли - тонкого слоя газа, который защищает нашу планету от ультрафиолетового солнечного излучения.

"При сохранении нынешней политики ожидается, что озоновый слой восстановится до значений 1980 года (до появления озоновой дыры) примерно к 2066 году над Антарктикой, к 2045 году над Арктикой и к 2040 году над остальными регионами мира", - говорится в докладе.

Эксперты ООН отмечают, что восстановление озонового слоя может смягчить эффект от глобальной перемены климата. Хотя истощение озонового слоя - это не определяющий фактор потепления, хлорофлюрокарбон, который его разъедает, часто выделяется вместе с парниковыми газами.

Это значит, что благодаря усилиям по сокращению выделений хлорофлюрокарбона и других вредных химикатов в какой-то мере менее будет заметен эффект и от глобального потепления. По расчетам ООН, к середине века при нынешней динамике средняя температура воздуха на Земле будет на один градус ниже, чем могла бы быть, если бы соглашения о сокращении этих выбросов достигнуто не было.

Доклад многие восприняли как хорошую новость, посчитав его подтверждением того, что скоординированные действия государств могут быть эффективными в борьбе с климатическими переменами

Озоновый вопрос

Озоновый слой начал истощаться в 1970-х годах, а в 1985-м ученые обнаружили в нем огромную дыру. Всего через два года был подписан Монреальский протокол - 46 стран обязались сократить суммарные выбросы вредных для озонового слоя химикатов.

Позже эта договоренность стала первой в истории, ратифицированной всеми членами организации. Сегодня 99% веществ, наносящих вред озоновому слою, не используются.

Озоновая дыра над Антарктикой, которая начала сужаться, расширялась вплоть до 2000 года.

Важно понимать, что прогресс в этом случае не является необратимым. Если вредные химикаты снова начнут применяться, то дыры в озоновом слое снова начнут расти. Также есть климатические инициативы, которые могут привести к их расширению. Один из них - аэрозольная инъекция в стратосферу.