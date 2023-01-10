В личном кабинете Байдена тоже нашли документы с грифом "секретно". Он там бывал, когда уже не был вице-президентом

35 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Белый дом сообщает, что министерство юстиции США изучает документы с грифом "секретно", найденные в бывшем офисе президента Джо Байдена в аналитическом центре.

Юристы президента в ноябре обнаружили около десятка документов обнаружились в запертом шкафу в Центре дипломатии и глобального взаимодействия Пенн-Байден в Вашингтоне.

Документы передали в Национальный архив.

По данным партнера Би-би-си телекомпании Си-би-эс, в расследовании секретных документов, найденных в Центре Пенн-Байден, участвует ФБР. Ознакомиться с ними также попросили генерального прокурора США Меррика Гарланда.

Адвокат Джо Байдена заявил, что документы относятся к периоду, когда тот был вице-президентом (2009-2017 годы). Однако неясно, о чем говорится в этих документах, какой уровень секретности им присвоен и как они оказались в частном офисе Байдена. Госслужащие, в том числе президент и вице-президент, при освобождении должности обязаны сдавать все официальные бумаги в архив.

По данным источников Си-би-эс, в документах не было ядерных секретов; они лежали в коробке с несекретными бумагами.

Ричард Заубер, специальный юридический советник президента Байдена, в понедельник сообщил Си-би-эс, что адвокаты Байдена нашли документы незадолго до промежуточных выборов, когда освобождали офисное помещение.

Джо Байден был президентом Центра дипломатии и глобального взаимодействия Пенн-Байден с 2017 по 2020 год и занимал офис в его помещении, находящемся в полутора километрах от Белого дома.

По словам Заубера, адвокаты президента в сотрудничестве с Национальным архивом и министерством юстиции проследили, чтобы документы администрации Обамы и Байдена были переданы в архив. Однако он не объяснил, почему об этом стало известно лишь спустя два месяца.

В стане сторонников Дональда Трампа, который уже находится под следствием за вывоз сотен секретных файлов в свое поместье во Флориде после окончания президентского срока, на новость об обнаружении секретных документов у Байдена отреагировали с нескрываемым злорадством.

Автор фото, US Department of Justice Подпись к фото, Предположительно секретные документы на полу офиса Трампа в Мар-а-Лаго во время обыска 8 августа, обнародованные Министерством юстиции США

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В сентябре 2022 года во время выступления на телеканале Си-би-эс Байдена просили прокомментировать фотографию, на которой были изображены документы, найденные в доме Трампа во Флориде.

"Как кто-то может быть настолько безответственным?" - сказал президент.

В понедельник в своей соцсети Truth Social Трамп отреагировал: "Когда ФБР собирается провести рейды в многочисленных домах Джо Байдена, возможно, даже в Белом доме?"

Документы в офисе Байдена обнаружились незадолго до того, как министерство юстиции объявило, что назначит специального прокурора, которому предстоит решить, стоит ли предъявлять Трампу уголовные обвинения в связи с документами, найденными в Мар-а-Лаго.

Конгрессмен-республиканец Джеймс Коумер, новый председатель Комитета по надзору Палаты представителей, заявил в понедельник, что реакция на обнаружение бумаг в офисе Байдена ставит под сомнение нейтральность министерства юстиции.

Он сказал журналистам: "Это еще один повод считать, что в министерстве юстиции существует двухуровневая система правосудия, если сравнивать, как оно относится к республиканцам и к демократам и, конечно, как оно относится к бывшему и нынешнему президентам".

По данным Си-би-эс, министерство юстиции попросило федерального прокурора в Чикаго Джона Лауша-младшего изучить обнаруженные в офисе Байдена документы.

Бывший конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер в эфире Си-эн-эн предположил, что расследование сконцентрируется на том, чтобы выяснить, кто из команды бывшего вице-президента работал с документами и были ли они оставлены в офисе Байдена случайно или по злому умыслу.