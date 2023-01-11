В 2022 году пандемия закончилась, но избыточная смертность в Британии все равно была выше среднего. Почему?

33 минуты назад

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В 2022 году в Великобритании было зарегистрировано более 650 тысяч смертей - на 9% больше, чем в 2019 году.

Без учета смертности в ковидных 2020-21 годах это один из самых высоких показателей избыточной смертности за последние полвека.

Хотя по сравнению с пиком во время пандемии этот показатель намного ниже, вопросы о том, почему все еще умирают больше людей, чем обычно, остаются.

Если верить собранной статистике, главные причины - влияние пандемии на состояние здоровья граждан и огромная нагрузка на британскую Национальную службу здравоохранения - NHS.

Виноват ковид?

Ковид по-прежнему убивает людей, но в настоящее время смертность от него ниже, чем в начале пандемии: в 2022 году по причинам, связанным с коронавирусом, умерли примерно 38 тысяч человек, а в 2020 - более 95 тысяч.

Однако в целом в стране по-прежнему умирает больше людей, чем можно было бы ожидать, исходя из статистики за допандемические годы. По сравнению с двумя предыдущими годами ковид - лишь один из факторов избыточной смертности, а не основная причина. Что еще может влиять на избыточную смертность?

Диаграмма, показывающая количество смертей, зарегистрированных каждую неделю в 2022 году. Во второй половине года постоянно регистрировалось больше смертей, чем ожидалось, при этом ковид составил лишь часть этого превышения.

Кризис в здравоохранении

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Ряд врачей возлагают часть вины на масштабный кризис в NHS.

В начале 2022 года смертность, по-видимому, вернулась к предковидному уровню. Лишь в июне количество смертей начало расти - как раз в то время, когда число людей, часами ожидающих приема в английских больницах, достигло уровня, обычно наблюдаемого зимой.

1 января 2023 года президент Королевского колледжа неотложной медицины предположил, что кризис неотложной помощи может обойтись в 300-500 смертей в неделю.

Английское отделение NHS не считает эти оценки достоверными, но именно такое число смертей получается, если умножить количество людей, долго ожидающих приема в приемных покоях английских больниц по неотложным вопросам, на дополнительный риск смерти, связанный с этим длительным ожиданием (от пяти до 12 часов).

О точности этих оценок можно спорить, но что бесспорно - это что чем дольше больные ждут неотложной помощи по любым причинам - переполненные больницы, поздно прибывшая или застрявшая в пробке машина скорой помощи, нехватка персонала, - тем выше вероятность смертельного исхода.

А ситуация с неотложной помощью в стране критическая.

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Например, в ноябре в среднем по Англии машины скорой помощи прибывали к пациентам с подозрением на инфаркт или инсульт за 48 минут. Целевой показатель составляет 18 минут.

Долговременный эффект пандемии

Отчасти избыточную смертность можно объяснить влиянием ковида на общее состояние здоровья людей.

В ряде исследований было установлено, что в течение нескольких недель и даже месяцев после заражения коронавирусом у людей чаще возникают проблемы с сердцем и инсульты. И при регистрации смерти врачи не всегда связывают их с ковидом.

Помимо проблем со здоровьем непосредственно от ковида, есть и другая проблема: во время пандемии многие откладывали регулярные обследования и несрочное лечение, накапливая проблемы на будущее.

Согласно статистическим данным, число людей, начинающих лечение проблем с артериальным давлением или принимающих препараты, уменьшающие риск сердечных приступов, резко снизилось во время пандемии и год спустя все еще не вернулось в норму.

Больше всего смертность выросла среди мужчин в возрасте 50-64 лет, и чаще всего это вызвано проблемами с сердцем.

Никаких доказательств воздействия вакцин

В интернете популярны теории, согласно которым прирост смертей от болезней сердца связан с вакцинами против коронавируса. Однако они не подтверждаются медицинскими данными.

Одну из вакцин, действительно, удалось связать с небольшим ростом случаев воспаления и рубцевания сердца (перикардит и миокардит). Но этот конкретный побочный эффект вакцины наблюдался в основном у подростков и молодых мужчин, в то время как избыточная смертность главным образом затрагивает мужчин в возрасте 50 лет и старше.

К тому же эти случаи весьма редки и в основном не приводят к смертельному исходу, и стало быть, на общую статистику избыточной смертности не влияют.

К тому же, согласно статистическим данным по смертям от всех причин, собранным к июню 2022 года, риск смерти у непривитых выше, чем у вакцинированных.