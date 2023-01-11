В 2022 году пандемия закончилась, но избыточная смертность в Британии все равно была выше среднего. Почему?
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В 2022 году в Великобритании было зарегистрировано более 650 тысяч смертей - на 9% больше, чем в 2019 году.
Без учета смертности в ковидных 2020-21 годах это один из самых высоких показателей избыточной смертности за последние полвека.
Хотя по сравнению с пиком во время пандемии этот показатель намного ниже, вопросы о том, почему все еще умирают больше людей, чем обычно, остаются.
Если верить собранной статистике, главные причины - влияние пандемии на состояние здоровья граждан и огромная нагрузка на британскую Национальную службу здравоохранения - NHS.
Виноват ковид?
Ковид по-прежнему убивает людей, но в настоящее время смертность от него ниже, чем в начале пандемии: в 2022 году по причинам, связанным с коронавирусом, умерли примерно 38 тысяч человек, а в 2020 - более 95 тысяч.
Однако в целом в стране по-прежнему умирает больше людей, чем можно было бы ожидать, исходя из статистики за допандемические годы. По сравнению с двумя предыдущими годами ковид - лишь один из факторов избыточной смертности, а не основная причина. Что еще может влиять на избыточную смертность?
Диаграмма, показывающая количество смертей, зарегистрированных каждую неделю в 2022 году. Во второй половине года постоянно регистрировалось больше смертей, чем ожидалось, при этом ковид составил лишь часть этого превышения.
Кризис в здравоохранении
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Конец истории Подкаст
Ряд врачей возлагают часть вины на масштабный кризис в NHS.
В начале 2022 года смертность, по-видимому, вернулась к предковидному уровню. Лишь в июне количество смертей начало расти - как раз в то время, когда число людей, часами ожидающих приема в английских больницах, достигло уровня, обычно наблюдаемого зимой.
1 января 2023 года президент Королевского колледжа неотложной медицины предположил, что кризис неотложной помощи может обойтись в 300-500 смертей в неделю.
Английское отделение NHS не считает эти оценки достоверными, но именно такое число смертей получается, если умножить количество людей, долго ожидающих приема в приемных покоях английских больниц по неотложным вопросам, на дополнительный риск смерти, связанный с этим длительным ожиданием (от пяти до 12 часов).
О точности этих оценок можно спорить, но что бесспорно - это что чем дольше больные ждут неотложной помощи по любым причинам - переполненные больницы, поздно прибывшая или застрявшая в пробке машина скорой помощи, нехватка персонала, - тем выше вероятность смертельного исхода.
А ситуация с неотложной помощью в стране критическая.
Например, в ноябре в среднем по Англии машины скорой помощи прибывали к пациентам с подозрением на инфаркт или инсульт за 48 минут. Целевой показатель составляет 18 минут.
Долговременный эффект пандемии
Отчасти избыточную смертность можно объяснить влиянием ковида на общее состояние здоровья людей.
В ряде исследований было установлено, что в течение нескольких недель и даже месяцев после заражения коронавирусом у людей чаще возникают проблемы с сердцем и инсульты. И при регистрации смерти врачи не всегда связывают их с ковидом.
Помимо проблем со здоровьем непосредственно от ковида, есть и другая проблема: во время пандемии многие откладывали регулярные обследования и несрочное лечение, накапливая проблемы на будущее.
Согласно статистическим данным, число людей, начинающих лечение проблем с артериальным давлением или принимающих препараты, уменьшающие риск сердечных приступов, резко снизилось во время пандемии и год спустя все еще не вернулось в норму.
Больше всего смертность выросла среди мужчин в возрасте 50-64 лет, и чаще всего это вызвано проблемами с сердцем.
Никаких доказательств воздействия вакцин
В интернете популярны теории, согласно которым прирост смертей от болезней сердца связан с вакцинами против коронавируса. Однако они не подтверждаются медицинскими данными.
Одну из вакцин, действительно, удалось связать с небольшим ростом случаев воспаления и рубцевания сердца (перикардит и миокардит). Но этот конкретный побочный эффект вакцины наблюдался в основном у подростков и молодых мужчин, в то время как избыточная смертность главным образом затрагивает мужчин в возрасте 50 лет и старше.
К тому же эти случаи весьма редки и в основном не приводят к смертельному исходу, и стало быть, на общую статистику избыточной смертности не влияют.
К тому же, согласно статистическим данным по смертям от всех причин, собранным к июню 2022 года, риск смерти у непривитых выше, чем у вакцинированных.
Хотя сами по себе эти данные не доказывают, что именно вакцины защищают людей от преждевременной смерти (существует много дополнительных факторов, учесть которые очень сложно), можно утверждать, что вакцины не являются причиной избыточной смертности.