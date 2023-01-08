В Украину пришли морозы. Как это повлияет на ход боевых действий

14 минут назад

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Автор фото, Генштаб ВСУ Подпись к фото, К войне в условиях мороза готовилась как украинская, так и российская армия

После довольно теплого декабря в Украину пришли январские морозы. Военные аналитики предупреждали, что именно такая погода способствует наступательным действиям зимой. Но пойдут ли войска в атаку на замерзших полях российско-украинской войны?

После освобождения правобережной части Херсонской области 11 ноября линия фронта в Украине практически замерла. На юге войска противоборствующих сторон разделяет Днепр, на Запорожском направлении продолжаются артиллерийские дуэли.

Самые ожесточенные бои продолжаются в Донецкой и Луганской областях.

Российские силы, в частности, "ЧВК Вагнера" наступают под Бахмутом и Соледаром, однако украинские власти настаивают, что успеха эти атаки на имеют. При этом Вооруженные силы Украины приблизились к стратегически важным городам Сватово и Кременная в Луганской области.

Стремительные прорывы бронетехники сторон пока останавливала достаточно влажная и мягкая для зимы почва в этом регионе.

Но с воскресенья, 8 января, на востоке Украины устанавливаются сильные морозы. Уже в понедельник Украинский гидрометцентр прогнозирует, что ночью около Бахмута будет до минус 15 градусов Цельсия, а около Сватово - минус 14.

Это может значительно повлиять на дальнейший ход войны.

Зимняя тактика

В 1993 году Корпус инженеров армии США выпустил книгу, в которой подробно описывались особенности ведения боевых действий сухопутных сил в зимнее время.

Автор фото, EPA Подпись к фото, По словам советника Офиса президента Украины, Киев не успевает быстрее россиян накопить силы и средства для зимнего наступления

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Ее автор Джордж Свинцов родился в России и во время Второй мировой войны был интернирован в Германию, после чего переехал в США.

Как недавно рассказывал наш корреспондент Павел Аксенов, согласно расхожей точке зрения, в зимнее время активность боевых действий стихает. Однако, как пишет Джордж Свинцов, поскольку зима осложняет действия обеим сторонам на фронте, та, которая будет чувствовать себя более уверенно, чьи военные будут более подготовлены, должна воспользоваться преимуществом.

"Удержание и контроль над территорией означает стабильность. Зимой это означает неподвижность. А неподвижность зимой - отложенное поражение, в котором территория теряет свою стратегическую ценность", - говорится в книге.

Единственный продуктивный подход в такой ситуации, по его словам - действовать как можно более гибко, не опасаясь терять какую-то часть территории.

"Фактор гибкости важен как в обороне, так и в наступлении. Можно атаковать, умышленно пропускать противника (например, в Сталинград), бить во фланг, захватывать и немедленно использовать вражеское вооружение, боеприпасы и технику - это все обязательные приемы, которые ведут к успеху", - пишет он.

При этом, как считает Свинцов, зимнее наступление возможно при пяти-шестикратном преимуществе в живой силе. Если такого преимущества в соотношении сил нет на большом участке, его необходимо создать локально.

Время для наступления?

"Ждем интенсификацию боевых действий. Ударили морозы ночью до -17, наша тяжелая техника, наконец, сможет продвигаться вперед быстрее", - заявил 8 января глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Под Бахмутом сейчас идут тяжелые бои, город в значительной степени разрушен

Одновременно он отметил, что морозная погода может способствовать как украинской стороне, так и российской. По словам Гайдая, сейчас армия РФ перебрасывает силы с Бахмутского направления на Кременную. Вооруженные силы Украины ведет бои уже в пяти километрах от этого города и пытаются перерезать пути снабжения из оккупированных Северодонецка и Сватово.

О возможной подготовке наступления россиян сообщает и Главное управление разведки минобороны Украины. В интервью итальянской газете Corriere della Sera представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Россия на фоне снижения температур готовит новый ракетный удар по украинской энергетической инфраструктуре, а также попытается наступать на некоторых направлениях на востоке страны.

"Мы видим усиление давления в Донецкой области… Вероятно, они начнут новое наступление и на Запорожскую область, - сказал Скибицкий. - А на харьковском направлении попробуют остановить наше контрнаступление. И попытаются удержать позиции в Херсоне, где наращивают оборону, а также на особенно стратегическом для них Крымском полуострове".

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович уверен, что первой наступательную операцию проведет именно Россия. По его словам, Украина пока не успела накопить силы и средства, необходимые для наступления в ближайшее время.

"Из-за темпов поставок [западного оружия] мы не успеваем накопить раньше, чем они сделают это наступление", - сказал Арестович в эфире программы "Фейгин-Live" на YouTube.