Сторонники экс-президента Бразилии Болсонару ворвались в здание конгресса страны

16 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сторонники Болсонару у здания конгресса

Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару ворвались в здание Конгресса страны, полиция применила против них слезоточивый газ. Сообщается также, что они вошли в здание Верховного суда и окружили президентский дворец.

Штурм бразильского парламента состоялся через неделю после инаугурации нового президента страны Лулы да Силвы. Демонстранты, поддерживающие Болсонару, отказываются признать его недавнее поражение на выборах.

Во время акции протеста в столице страны Бразилиа демонстранты прорвались через полицейские заграждения и сумели войти в здание парламента. Часть окон в здании конгресса разбита.

Акции протеста около конгресса продолжаются уже не первый день. Их участники призывают армию вмешаться в ситуацию и отправить да Силву в отставку.

Сейчас президент находится в рабочей поездке в штате Сан-Паулу.