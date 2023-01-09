Бастрыкин потребовал завести дело на актера Смольянинова из-за слов о войне

9 минут назад

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Автор фото, Artyom Geodakyan/TASS Подпись к фото, Архивное фото, 2017 год

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера Артура Смольянинова после его заявлений о войне.

"В интервью одному из западных изданий Смольянинов сделал ряд заявлений, направленных против России", - говорится в сообщении СКР в телеграм-канале. В нем не уточняется, когда и какому западному изданию Смольянинов дал интервью, которое Бастрыкин счел поводом для возбуждения уголовного дела. Статья, по которой может быть заведено дела, также не указана.

Смольянинов - известный российский актер, популярность ему принесла роль Лютого в фильме "9-я рота" (2005 год) Федора Бондарчука. Он покинул Россию и выступал против вторжения в Украину.

На прошлой неделе Смольянинов в интервью главному редактору "Новой газеты Европа" Кириллу Мартынову (объявлен в России "иностранным агентом") заявил, что если бы участвовал в войне, то на стороне Украины.

На вопрос журналиста, не исключает ли возможности "пойти воевать за Украину", актер дословно ответил так: "Безусловно, конечно. Еще раз, эмоционально это именно так для меня. Только так. Если бы я и пошел на эту войну, то именно на стороне Украины".

Кроме того, в видеоинтервью он произнес такие слова: "Мне, честно говоря, наплевать, в какой форме останется Россия. Развалится она, не развалится..."

Интервью вызвало резонанс. Российские политики требовали наказать Смольянинова.