Путин решил денонсировать европейскую конвенцию о борьбе с коррупцией

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Антикоррупционная акция в Москве, июнь 2017 года

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, ратифицированной в 2006 году. В рамках этой конвенции Совет Европы контролировал уровень борьбы с коррупцией в России, а российские власти частично выполняли его рекомендации.

В пояснительной записке говорится, что участие в конвенции прекращается "в целях недопущения дискриминационного отношения к РФ" в ГРЕКО (Группа государств по борьбе с коррупцией) - эта международная организация контролирует соблюдение конвенции.

В марте 2022 года Совет Европы лишил Россию права голоса в этой организации, но отметил, что ГРЕКО может продолжать оценивать эффективность российских мер по борьбе с коррупцией.

ГРЕКО неоднократно публиковала отчеты о высоком уровне коррупции в России - в том числе в "госорганах по предотвращению коррупции", правоохранительных и судебных.

Эти отчеты, а также оценку выполнения рекомендаций ГРЕКО публиковала на своем сайте Генпрокуратура России. В 2019 году прокуратура докладывала, что ГРЕКО признала выполненными Россией 9 из 22 своих рекомендаций по "предупреждению коррупции среди парламентариев, судей и прокуроров".

ГРЕКО также рекомендовала России усилить систему декларирования доходов депутатов Госдумы, членов Совета Федерации и судей и повысить ее прозрачность. Однако 29 декабря 2022 года Путин подписал указ о запрете публикации деклараций о доходах госслужащих, а некоторым категориям военных и чиновников разрешил вообще не декларировать свои доходы.

По закону "О международных договорах" Путин должен был также представить в Госдуму оценку возможных финансово-экономических и иных последствий денонсации конвенции. Но в документах, переданных в Госдуму вместе с законопроектом, речь идет лишь о том, что денонсация не потребует дополнительных бюджетных затрат.

Последствия ослабления антикоррупционных мер в России после выхода из конвенции не оцениваются.