Бизнесмен и благотворитель Борис Зимин объявлен в розыск по делу о мошенничестве

15 минут назад

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Автор фото, @CurrentTimeTV

Российское МВД объявило в розыск Бориса Зимина (внесен в реестр "иноагентов"), сына основателя "Вымпелкома" Дмитрия Зимина, бизнесмена и руководителя благотворительных проектов. Он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, следствие требует заочного ареста.

То, что Зимин в розыске, свидетельствует база МВД. А в карточке дела, размещенной на сайте Тверского суда Москвы, уточняется, что бизнесмен подозревается по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере).

Дело было зарегистрировано 30 декабря, судебное заседание о мере пресечения назначено на 11 января. Следствие просит арестовать Зимина на срок до 15 февраля. Другие подробности официально не сообщаются.

Издание РБК, ссылаясь на источник, знакомый с материалами дела, утверждает, что Зимина обвиняют в совершении сделки по отчуждению простых акций компании BelkaCar Ltd.

Борис Зимин - сын умершего в 2021 году филантропа, основателя "Вымпелкома" и фонда "Династия" (закрыт после попадания в реестр "иноагентов") Дмитрия Зимина.

Зимин-младший уже много лет не живет в России, с 2011 года он публично поддерживает проекты политика Алексея Навального. В 2020 году после отравления Навального он оплатил для оппозиционера перелет из Омска в Берлин частным медицинским спецбортом.

Зимин спонсируют образовательную премию "Просветитель" для авторов лучших научно-популярных книг и премия "Редколлегия" для журналистов.