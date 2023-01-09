Бизнесмен и благотворитель Борис Зимин объявлен в розыск по делу о мошенничестве
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Российское МВД объявило в розыск Бориса Зимина (внесен в реестр "иноагентов"), сына основателя "Вымпелкома" Дмитрия Зимина, бизнесмена и руководителя благотворительных проектов. Он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, следствие требует заочного ареста.
То, что Зимин в розыске, свидетельствует база МВД. А в карточке дела, размещенной на сайте Тверского суда Москвы, уточняется, что бизнесмен подозревается по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере).
Дело было зарегистрировано 30 декабря, судебное заседание о мере пресечения назначено на 11 января. Следствие просит арестовать Зимина на срок до 15 февраля. Другие подробности официально не сообщаются.
Издание РБК, ссылаясь на источник, знакомый с материалами дела, утверждает, что Зимина обвиняют в совершении сделки по отчуждению простых акций компании BelkaCar Ltd.
Борис Зимин - сын умершего в 2021 году филантропа, основателя "Вымпелкома" и фонда "Династия" (закрыт после попадания в реестр "иноагентов") Дмитрия Зимина.
Зимин-младший уже много лет не живет в России, с 2011 года он публично поддерживает проекты политика Алексея Навального. В 2020 году после отравления Навального он оплатил для оппозиционера перелет из Омска в Берлин частным медицинским спецбортом.
Зимин спонсируют образовательную премию "Просветитель" для авторов лучших научно-популярных книг и премия "Редколлегия" для журналистов.
В сентябре прошлого года российский минюст внес Зимина в реестр физлиц-"иноагентов". Ведомство утверждало, что бизнесмен получает финансирование из Украины.