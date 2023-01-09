В Минске судят журналистов Tut.by – в прошлом одного из главных независимых СМИ Беларуси

22 минуты назад

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Автор фото, Belta.by Подпись к фото, Главному редактору Tut.by Марине Золотовой предъявлено сразу несколько обвниений - от уклонения от уплаты налогов до разжигания розни

В Минском городском суде началось первое судебное заседание по уголовному делу в отношении работников ООО "Тут Бай Медиа" - в прошлом одного из крупнейших независимых СМИ Беларуси.

На скамье подсудимых находятся генеральный директор портала Людмила Чекина и главный редактор Марина Золотова.

Обвинения также предъявлены журналисткам Ольге Лойко, Елене Толкачевой и юрисконсульту предприятия Екатерине Ткаченко, однако они в суде не присутствуют, поскольку ранее покинули Беларусь. В октябре 2022 года КГБ Беларуси включил Лойко и Толкачеву в список "лиц, причастных к террористической деятельности".

Сотрудникам Tut.by в разных сочетаниях предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, "разжигании социальной вражды" и призывах к "причинению вреда национальной безопасности Беларуси". Им грозят сроки от 5 до 12 лет лишения свободы.

Суд проходит в закрытом режиме, поэтому о подробностях заседания пока ничего не известно.

Еще 3 декабря 2020 года Экономический суд Минска лишил портал Tut.by статуса СМИ.

Преследование журналистов издания началось весной 2021 года, когда в редакцию Tut.by в Минске пришли с обыском сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) комитета государственного контроля Беларуси. Также силовики провели обыски в домах нескольких журналистов, а также главного редактора Tut.by Марины Золотовой и ее заместителя Максима Гайко. Золотову после обыска провели через заднюю дверь дома и увезли, конфисковав оргтехнику.

Тогда же силовики провели обыски у журналистки сайта Елены Толкачевой и двух редакторов, Анны Руденко и Ольги Савкив.

Всего силовики задержали 15 сотрудников портала, 13 из которых со временем вышли на свободу (сейчас за решеткой находятся только Чекина и Золотова).

Автор фото, Белта Подпись к фото, Людмила Чекина - генеральный директор портала Tut.by

После обысков департамент финансовых расследований сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении "должностных лиц" юридического лица "Тут Бай Медиа". Их обвинили в уклонении от уплаты налогов. Позже министерство информации страны объявило о блокировке доступа к сайту. Как говорится в его заявлении, это было сделано из-за публикации материалов с "информацией от имени незарегистрированного фонда BYSOL".

В декабре Следственный комитет Беларуси дополнил обвинения в адрес журналистов Tut.by разжиганием вражды.

Tut.by было одним из немногих независимых СМИ в Беларуси. Сайт активно освещал протесты против режима Александра Лукашенко летом 2020 года. Правозащитные организации считают Чекину и Золотову политическими заключенными.

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