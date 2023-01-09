Первый космический старт с территории Британии. Virgin Orbit выведет на орбиту спутники при помощи самолета и ракеты

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Переоборудованный для запуска спутников самолет назвали "Космическая девушка"

В понедельник вечером компания Virgin Orbit планирует произвести первый в истории запуск космического аппарата на орбиту с территории Великобритании.

Впрочем, этот запуск будет отличаться от обычных космических стартов, которые мы привыкли видеть на американском космодроме на мысе Канаверал или на Байконуре.

Аппарат будет выведен на орбиту при помощи модифицированного самолета "Боинг-747", который должен взлететь из аэропорта Ньюки в Корнуолле незадолго до полуночи по Гринвичу.

Если все пройдет по плану, этот первый запуск с британской территории станет важной вехой в развитии космической индустрии страны. "Последние восемь лет мы с огромным нетерпением ждали этого вдохновляющего и необычного для Корнуолла события, - сказала Мелисса Торп, возглавляющая космопорт в Корнуолле. - Когда этот проект только начинался, мало кто действительно верил, что это когда-либо произойдет".

Для реализации проекта основатель компании Virgin Orbit Ричард Брэнсон переоборудовал один из своих старых пассажирских авиалайнеров и разместил ракету под названием LauncherOne под его левым крылом.

Автор фото, Virgin Orbit

После того, как "Боинг-747" поднимется в воздух из Ньюки, он полетит на запад через Атлантическое море и достигнет зоны запуска недалеко от побережья ирландских графств Керри и Корк.

В нужный момент на высоте примерно 10,7 км самолет выпустит ракету, которая затем запустит двигатель первой ступени, чтобы начать подъем на орбиту.

Автор фото, Pléiades/Airbus Подпись к фото, Космопорту выделили особое место на территории аэропорта Ньюки

Би-би-си получила уникальную возможность заглянуть внутрь самолета-носителя Virgin Orbit, которому дали имя Cosmic Girl ("Космическая девушка").

Самолет был максимально облегчен, потому что полностью заправленная топливом ракета, которую он несет, - это тяжелый груз.

На верхней палубе два бортинженера за пультами будут отслеживать запуск.

Однако сама пилотская кабина практически не претерпела изменений, сюда лишь добавили маленькую красную кнопку, при нажатии на которую, собственно, и запускается ракета.

Компания Virgin Orbit, базирующаяся в Лонг-Бич, штат Калифорния, осуществила уже четыре успешных запуска ракет над Тихим океаном с использованием такой же технологии. Самолеты взлетали с Воздушного и космического порта Мохаве, расположенного к северу от Лос-Анджелеса.

Для запуска в Великобритании команда перебазировалась в Корнуолл, где создала новый центр управления полетами.

Автор фото, DSTL/In-Space Подпись к фото, Два спутника под названием "Прометей-2" будут тестировать новые технологии радиосвязи и обработки изображений

Руководитель пуска Дина Санчес говорит, что это будет довольно сложная процедура. "У нас фактически три разные системы запуска, - сказала она в интервью Би-би-си. - Есть наземное оборудование, есть сам самолет и есть ракета. Поэтому здесь, в диспетчерской, у нас работают люди, которые специализируются в каждой из этих сфер".

Автор фото, Virgin Orbit Подпись к фото, "Космическая девушка" в тренировочном полете

Если запуск пойдет по плану, то на орбиту на высоте более 500 км над Землей будут выведены девять небольших спутников. Они могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях: от наблюдения за океаном до навигационных функций.

На эту ракету возлагают большие надежды, и ее миссия - это только первая стадия в будущей космической стратегии Великобритании.

Шотландские компании Skyrora и Orbex сейчас работают над созданием более традиционных систем запуска аппаратов в космос, когда ракета поднимается на орбиту после вертикального старта с земли. Предполагается, что подобные аппараты могут стартовать уже к концу 2023 года, а космодром будет расположен на Шетландских островах и в Сатерленде на севере Великобритании.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: