Гарет Бейл завершил футбольную карьеру в 33 года. Он помог сборной Уэльса выйти на чемпионаты мира и Европы

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Гарет Бейл с кубком Лиги чемпионов УЕФА

Капитан сборной Уэльса по футболу и лучший бомбардир в валлийской истории Гарет Бейл объявил о завершении футбольной карьеры в возрасте 33 лет.

Выступая за свою сборную, Бейл забил 41 гол, он также много раз был победителем Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского "Реала".

"После тщательных и глубоких размышлений я решил объявить, что с этого момента покидаю свой клуб и международный футбол, - объявил Бейл в соцсетях. - Я считаю себя невероятно счастливым, поскольку смог реализовать свою мечту и заниматься спортом, который я обожаю".

Бейл родился в Кардифе и еще школьником стал играть за команду "Саутгемптон", выступая на месте крайнего левого защитника, где быстро прославился исполнением штрафных ударов.

В мае 2006 года дебютировал в основном составе национальной сборной, став самым молодым (на тот момент) игроком международного уровня. С тех пор он сыграл за сборную Уэльса более 100 матчей.

Бейл был автором первого за всю историю Уэльса гола на чемпионатах Европы, и рекордные шесть раз удостаивался в Уэльсе звания "Игрок года".

В сентябре 2013 года Бейла за 100 млн евро купил "Реал Мадрид", установив на тот момент новый мировой рекорд трансферной стоимости. В сезоне 2013-14 годов Бейл стал обладателем Кубка Испании и победителем Лиги чемпионов 2013-14, забив мячи в обоих финалах.

В следующем сезоне он выиграл Суперкубок УЕФА и помог мадридскому клубу стать победителем клубного чемпионата мира, вновь отличившись голом в финальном матче.

Именно Бейл, как считается, вдохновил сборную Уэльса на самые великие в ее истории свершения, когда она, после 58 лет ожидания, смогла наконец пройти отборочные матчи Чемпионата Европы 2016-го, а потом и 2020-го года. Тогда она дошла до полуфинала, проиграв сборной Португалии, которая и стала победителем турнира.

А летом прошлого года, одержав победу над сборной Украины, валлийцы, для которых Бейл стал настоящим счастливым талисманом, смогли, наконец, принять участие в Чемпионате мира в Катаре.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, ЧМ 2022: Гарет Бейл забивает гол с пенальти в матче со сборной США

По злой иронии судьбы, валлийцев из Чемпионата мира выбили их соседи-англичане, и как теперь стало понятно, матч против сборной Англии был последним в блестящей карьере Бейла, которой более подошла бы иная концовка.

"Мое решение уйти из международного футбола была самым тяжелым в моей карьере, - признал футболист, - Мой путь на международной арене поменял не только мою жизнь, но и все мое существо. Счастье быть валлийцем и выбранным капитаном сборной Уэльса дало мне нечто, ни с чем не сравнимое. И я горд и счастлив, что смог сыграть такую роль в истории этой замечательной страны. Я ухожу, но не расстаюсь со своей командой, которая живет во мне и течет в моих венах, ведь в конечном счете дракон на футболке [символ Уэльса] - это все, что мне нужно".

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