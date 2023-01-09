Британская разведка: Россия с осторожностью применяет против Украины новейший истребитель Су-57. Что это за самолет

23 минуты назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Су-57 - российский истребитель пятого поколения

Британская разведка заявила, что Россия использует в войне с Украиной свои самые современные истребители пятого поколения Су-57, однако их боевые вылеты, скорее всего, происходят только в российском воздушном пространстве. Это может объясняться тем, что российские военные боятся кскомпрометировать секретные технологии - что может произойти, если ВСУ удастся сбить истребитель. Мы рассказываем, что известно об этой машине.

По данным британской разведки, Су-57, вероятно, используется на войне уже полгода. Это самый современный в России сверхзвуковой боевой реактивный самолет пятого поколения, включающий технологии малозаметности и передовую авионику. Его разрабатывает Опытно-конструкторское бюро Сухого.

Разговоры о разработке столь современного вооружения российского производства начались еще в начале нулевых годов, но первый полет Су-57 состоялся только в январе 2010 года в Комсомольске-на-Амуре. В декабре 2017-го истребитель совершил полет с новыми двигателями, а в конце января 2018-го стало известно, что истребитель приступил к полетам с вооружением.

Истребитель предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей с преодолением систем ПВО противника и мониторинга воздушного пространства на большом удалении от места базирования, сообщал Интерфакс.

Глава минобороны России Сергей Шойгу рассказывал в 2018 году, что новейшие истребители Су-57 прошли программу испытаний в Сирии. Спустя несколько месяцев Шойгу уточнил, что испытания проходили в феврале и что во время них с самолетов были проведены практические пуски перспективных крылатых ракет.

Спустя год президент Владимир Путин заявлял, что уже в ближайшее время будет заключен контракт на комплексную поставку 76 истребителей Су-57. По его словам, к 2028 году нужно полностью перевооружить ими три авиационных полка воздушно-космических сил.

Количество таких истребителей, которые в данный момент имеются у России, неизвестно. Британская разведка публикует спутниковые снимки с пятью Су-57 на авиабазе Ахтубинск - эти самолеты, скорее всего, и участвовали в операциях против Украины, считают британские военные.

Как полагает британская разведка, в войне с Украиной Россия использует эти истребители очень бережно. По их данным, операции с Су-57, вероятно, ограничивались пролетом над территорией России и запуском ракет большой дальности класса "воздух-земля" или "воздух-воздух" по территории Украины.

Что значит использование истребителей Су-57 в войне против Украины?

Павел Аксёнов, корреспондент Русской службы Би-би-си

О том, что Россия использует в войне с Украиной истребители Су-57, заявил еще 21 августа 2022 года министр обороны Сергей Шойгу. Теперь военная разведка минобороны Британии пишет в своей ежедневной сводке, что это происходит как минимум с июня.

Автор фото, Anadolu Agency

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Как говорится в ее сообщении, российские ВКС применяют Су-57 осторожно - самолеты летают над российской территорией и наносят удары оружием дальнего действия, чтобы избежать столкновений с украинской авиацией или наземными системами ПВО.

Воздушная обстановка над Украиной и, вероятно, над европейской частью России отслеживается воздушными радарами стран НАТО. Поэтому появление в воздухе новейшего российского самолета, в конструкции которого используются технологии снижения радиолокационной заметности, может дать много важной информации для западных стран. В частности, можно узнать особенности сигнатуры истребителя - то, как он выглядит на экранах радаров.

Правда, у Запада уже была возможность изучить этот самолет в воздухе - Россия в 2018 году перебрасывала Су-57 в Сирию. Однако подобной информации не бывает слишком много.

В своем сообщении британское минобороны ссылается на спутниковые снимки аэродрома в Ахтубинске, где базируются эти истребители, а не на данные воздушной радиолокационной разведки. Однако при этом в сообщении говорится, что они летают с июня, что может означать, что за их полетами все-таки следили.

Риск "засвета" самолета в небе для России может компенсироваться тем, что у ВКС появилась возможность проверить Су-57 в войне, где у противника есть боевая авиация и наземная ПВО.

Такие испытания могут помочь проверить различные системы истребителя - радиолокационный комплекс, средства радиоэлектронной борьбы, связь, систему управления вооружением, отработать его способность взаимодействовать с другими самолетами. И то, что он применяется осторожно и только для ударных миссий, не означает, что после проверок ВКС не начнут использовать Су-57 более смело.

Кроме того, применяя новый самолет в реальной войне, Россия повышает его статус на рынке - оружие, проверенное в боях, ценится выше, чем проверенное лишь в условиях полигона.