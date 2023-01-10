Генерал Лапин, которого ругали Кадыров и Пригожин, возглавил штаб сухопутных войск, узнали журналисты

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Yegor Aleyev/TASS

Генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником главного штаба сухопутных войск, утверждают СМИ. Официально о назначении Лапина на новую должность не сообщалось. Сторонники войны против Украины обвиняли его в военных ошибках.

О назначении Лапина во вторник сообщило издание РБК со ссылкой на источник в минобороны России. Никаких подробностей назначения РБК не приводит.

Издание Ura.Ru в свою очередь сообщило, что, по его информации, Лапин назначен начальником штаба сухопутных войск ВС РФ с 9 января.

ТАСС со ссылкой на источники, близкие к военному ведомству, пишет, что назначение Лапина состоялось еще в конце 2022 года.

Лапин был командующим Центральным военным округом России, а во время вторжения в Украину стал командовать группой "Центр". 4 июля президент Владимир Путин присвоил ему звание Героя России - за "мужество и героизм". Российские власти не уточняли, чем именно отличился генерал-полковник на войне против Украины.

В конце марта телеканал минобороны "Звезда" показал сюжет о том, как "прямо на передовой" происходит награждение военных, "проявивших мужество и героизм" в Черниговской области (армия России в это время отступала с черниговского и киевского направлений).

Как выяснила Русская служба Би-би-си, на этом видео генерал Лапин награждает, среди прочих, собственного сына-танкиста, который руководил неудачным наступлением на украинские Сумы и Чернигов.

Осенью фамилия Лапина перестала фигурировать в военных сводках - тогда на первый план вышел командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. А Лапин попал под огонь критики со стороны главных сторонников войны - Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина.

Именно на Лапина глава Чечни, основатель ЧВК "Вагнер" и некоторые провоенные блогеры возлагали ответственность за неудачи российской армии на фронте, в частности за отступление от города Лимана в Донецкой области.

Кадыров называл генерала "бездарем" и обвинял в том, что тот не обеспечил необходимыми средствами военных в боях за Лиман, а сам тем временем "отсиживался" в Луганске. Глава Чечни призывал разжаловать генерала до рядового, лишить наград и отправить на передовую "смывать кровью свой позор".

Провоенные блогеры также обвиняли Лапина с в поражениях российской армии под Изюмом и Балаклеей и отступлении из Харьковской области, которое было названо минобороны "перегруппировкой".

Лапин пробыл командующим группировкой "Центр" до конца октября, после чего российские СМИ сообщили о его уходе. В ноябре было официально объявлено, что на посту командующего войсками Центрального военного округа его сменил генерал-майор Александр Линьков.